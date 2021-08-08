Tramvayın çarptığı genç kız, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

Gaziantep'te tramvay yolunu kullanarak karşıya geçmeye çalışırken tramvayın çarpması sonucu ağır yaralanan genç kız, hastanede verdiği 12 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 28 Temmuz 2021 Çarşamba sabahı İbn-i Sina Mahallesi Akkent tramvay durağı ile İbn-i Sina tramvay durakları arasında meydana gelmişti. İddiaya göre, tramvay yolundan karşıya geçmek isteyen Deniz Ekinci (18), raylara ayağının takılması sonucu tramvay yoluna düştü. Bu esnada arkadan gelen tramvay genç kıza çarparak altına aldı. Çarpmanın etkisiyle tramvayın altına giren ve bir süre sürüklenen genç kız, ağır yaralandı.

12 günlük yaşam savaşını kaybetti

Ağır yaralanan genç kız, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 12 gündür yaşam savaşı veren talihsiz kız, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze aileye teslim edildi

Hayatını kaybeden Deniz Ekinci'nin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.