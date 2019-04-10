Triko ve hazır giyim sektör toplantısı GSO'da yapıldı

Triko ve hazır giyim sektörünün sorunları, çözüm önerileri ve sektörün geleceğinin konuşulduğu toplantıda çözüm önerileri değerlendirildi. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi toplantıda yaptığı konuşmada triko ve hazır giyim sektörünün Gaziantep ve Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

Bu sektörlerin daha iyi noktalara gelmesini istediklerini kaydeden Ünverdi, “GSO olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yeter ki gelin bize sorunlarınızı anlatın. El ele verip, ‘neler yapabiliriz' bunu konuşalım. Kendimize yol haritası çizelim” dedi.

Katılımcılara, yeni istihdam seferberliği hakkında bilgiler veren Ünverdi, “Bu kapsamda iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunları pek çoğu tarihi destekler şeklinde. Bu teşviklerden örnek verecek olursak, Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2 bin 21 TL ücret ve bin 13 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 TL'yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 TL'yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 TL olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 TL olarak verilecek. Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın” ifadelerini kullandı.

Herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerin için çok önemli bir destek de getirildiğini vurgulayan Ünverdi, “Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru. Yine İstihdam Seferberliği ile ilgili bilgi almak isterseniz Gaziantep Sanayi Odası'na ulaşarak sorabilirsiniz. Devletimiz gerek istihdam seferberliği gerekse diğer birçok çalışmaya birçok teşvik ve destek sağlıyor. Bunlardan sonuna kadar yararlanalım. Yine bu konularda da sizlere bilgi vermek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. GSO sizlerin sorunlarını çözmek için var. Bizler sizin için varız. Odamızda yapılan sektör toplantılarına, meclis toplantılarına katılıp sorunlarınızı dile getirmenizi istiyoruz. Siz sorunları dile getirin biz de sorunlarınıza çözüm üretelim” diye konuştu.

Toplantıda ayrıca İstihdam Seferberliği kapsamında Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan nitelikli eleman arayışı için işverenlere katkı sağlayacak olan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) Projesi hakkında bilgiler verildi.