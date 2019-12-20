TSE Başkanı Adem Şahin: "Yeme içme güvence altına alınmalı"

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi'ne kalite belgesi verilmesi törenine katıldı. Şahin, “Yeme içme temel ihtiyaçlar arasında ve bunun gıda güvenliği kapsamında güvence altına alınması lazım” dedi.

TSE tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezine (MSM) "TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Yiyecek ve İçecek Hazırlama Hizmetlerinin Planlanması, Üretimi ve Sunumu" belgesi verildi. Belge takdim törenine Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin de katıldı. Şahin, burada yaptığı açıklamada gıda güvenliği açısından yeme, içmenin güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

"Yeme, içme güvence altına alınmalı"

Adem Şahin, yaptığı açıklamada, “Yeme içme temel ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Bu nedenle bu yeme içmenin gıda güvenliği kapsamında güvence altına alınması, bunun standartlarının belirlenmesi ve korunması icap ediyor. Bu durum Türkiye'nin her yerinde aynı derecede öneme sahiptir ama gastronomi şehri Gaziantep'te gıda güvenliği ve bunu gerçekleştirecek olan sistem daha fazla önem taşıyor. Bu konuda bugün belge almaya hak kazanan bu tesis kentin bu konudaki gelişmelerine açık faydalar sağlayacaktır” dedi.

"Helal gıda belgelendirme çalışmaları devam ediyor"

Helal gıda konusunda da TSE'nin çalışmalarının devam ettiğini aktaran Adem Şahin, "Türk Standartları Enstitüsü olarak biz 43 İslam ülkesinin üyesi olduğu İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü'nün belirlemiş olduğu helal standartları konusunda belgelendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Yakın zamanda da bu konu ile ilgili Helal Akreditasyon Kurulu diye bir kurum kuruldu. Bu kurum helal belgelendirmesi yapacak kuruluşları akredite yapmaya başladı. Biz de TSE olarak Türkiye'nin bu konudaki bir numaralı akredite edilmiş firması olacağız” ifadelerini kullandı.

“Bizim için bir başlangıçtır”

Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gaziantep, gastronomi şehridir. UNESCO'nun gastronomi şehirleri arasında yer almak bize büyük bir pencere açtı, fırsat tanıdı. Dolayısıyla Gaziantep, farklı lezzetler tatmak isteyen insanların uğrak bir şehri haline geldi. Artık tüm dünya her alanda sürdürülebilir kalkınmadan bahsediyor. Türk standartları denince önce akıllara yol ve makine gibi olgular geliyordu. Ancak artık, Türk standartları dendiğinde gıda güvenliği üzerine çalışmalar akıllara geliyor. Bu çok kıymetlidir. Gaziantep'in yöresel tatlarının belli bir standarda ulaşması gerekiyordu. Bir ürünün standardizasyonu çok önemlidir. Dolayısıyla ürün standardıyla birlikte artık bunu oluşturan bütün etkenleri, doğru ve programlı bir şekilde ilgilenilmesi gerekiyor. Gastronomi Festivali'nde söylediğimiz de aslında buydu; topraktan, tarihten gelen lezzetleri kontrol altına aldıktan sonra bu lezzetleri sürdürülebilir kılmaktı. Türk Standartları Enstitüsü tarafından aldığımız ‘Güvenliği Yönetim Sistemi Yiyecek ve İçecek Hazırlama Hizmetlerinin Planlanması, Üretimi ve Sunumu' belgesi bizim için bir başlangıçtır” şeklinde konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, “Gaziantep bu anlamda parmakla gösterilen iller arasında yerini almıştır. Denetlemelerin ardından standartları sağlayarak bunu belgelendirmek hem müşterilerde hem işletmelerde hem de denetleyen kurumlar açısından gönül rahatlığı sağlıyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından TSE tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezine (MSM) "TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Yiyecek ve İçecek Hazırlama Hizmetlerinin Planlanması, Üretimi ve Sunumu" belgesi takdim edildi.