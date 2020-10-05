TSE'den Gaziantep Kolej Vakfı'na Okulum Temiz Belgesi

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okulları yüz yüze eğitimde tedbirleri eksiksiz yerine getirdiği için Türk Standartları Enstitüsü'den (TSE) ‘Okulum Temiz Belgesi'ni aldı. GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, “Okulda mesafe, maske ve temizlik kurallarına titizlikle uyulmaktadır” dedi.

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okulları'nın Covid-19 önlemleriyle birlikte sorunsuz bir şekilde sürdürdüğü yüz yüze eğitim Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından tescillendi. TSE'den ‘Okulum Temiz Belgesi' almaya hak kazanan GKV Özel Okulları'nın Genel Müdürü İsmet Tiryaki öğrencilerin sağlıklı bir ortamda en iyi şekilde eğitim alabilmesi bütün tedbirleri uyguladıklarını söyledi. Öğrenci, öğretmen ve çalışanların sağlığının birinci öncelik olduğu GKV Özel Okulları'nda 21 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim için sağlıklı bir okul ortamı oluşturuldu.

“Tedbirler eksiksiz bir şekilde yerine getiriliyor”

Öğrenci, öğretmen ve insan sağlığının öncelikli olduğuna dikkat çeken GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki “Okullarımızda sağlık personellerimiz görevlerinin başında. Tek kişilik sıralarda mesafe, maske ve temizlik kurallarına titizlikle uyulmaktadır. GKV Özel Okulları bünyesinde oluşturduğumuz Covid-19 Uygulama \ İzleme\ Denetleme Komisyonu TSE'nin belirlediği, “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı”nda yer alan kriterleri eksiksiz bir şekilde yerine getirerek ‘Okulum Temiz Belgesi'ne sahip olmuştur. GKV Özel Okullarında Covid-19 salgının önlenmesine yönelik uyguladığımız tescillenen önlemlerimizle sağlıklı bir ortamda, geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında da, Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği sınıflarla ve alınan önlemlerle kesintisiz devam eden yüz yüze ve online eğitimlerimizle birlikte önemli başarılar elde etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.