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TSK hain saldırı sonrası terör hedeflerini imha etti

Türk Silahlı Kuvvetleri, Gaziantep’in Karkamış ilçesine ve Köprü Batı Karakolu’na yapılan hain saldırı sonrası terör hedeflerini yoğun topçu atışları ile imha etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Gaziantep'in Karkamış ilçesine ve Köprü Batı Karakolu'na yapılan hain saldırı sonrası terör hedeflerini yoğun topçu atışları ile imha etti. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki hudut karakoluna Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesinden teröristlerce yapılan ÇNRA/havan saldırısında 4 asker ve 1 sivilin yaralandığını açıkladı. Saldırı sonrası hain terör örgütü PKK/KCK/YPG üyelerinin bulunduğu bölgeler yoğun topçu atışı ile yerle bir edildi. Saldırı sonrası havadan ve karadan belirlenen hedeflere yapılan yoğun topçu atışları ile teröristlerin bulunduğu iddia edilen noktalar yerle bir edilirken, hedeflerin yerle bir edildiği anlar anbean kaydedildi.



İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi


Milli Savunma Bakanlığı, ilk belirlemelere göre 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bölgede belirlenen terör hedeflerine topçu atışlarının devam edeceğini açıkladı.

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