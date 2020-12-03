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TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şener'den HKÜ'ye önemli ziyaret

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof.

Dr. Muzaffer Şeker, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli'yi makamında ziyaret etti.


HKÜ Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, üniversitelerin ve bilimsel çalışmalarının ülkenin kalkınmasındaki önemine işaret etti.


Korona virüs Salgınının Yükseköğretim Kurumlarındaki etkilerinin de konuşulduğu görüşmede, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, HKÜ'nün Hibrit Eğitim Modelini Türkiye'de etkin olarak uygulayan üniversitelerden biri olduğunu belirtti.


Güncel ve önemli konularda fikir ve bilgi alışverişinin gerçekleştiği ziyaret sonunda, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli'ye TÜBA'nın seçkin yayınlarından hediye etti. Prof. Dr. Türkay Dereli ise Prof. Dr. Muzaffer Şeker'e plaket takdim ederek ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

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