TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

SANKO Okulları öğrencileri, “TÜBİTAK 52'nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Finali”nde, Teknolojik Tasarım kategorisinde Yapay Zeka alt temasında “Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Asansör Havalandırma Sistemi" projesiyle Türkiye ikinciliği, Psikoloji kategorisi yapay zeka alt temasında ise “OKTE-Olana Kadar Taklit Et” projeyle teşvik ödülü kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi9'uncu sınıf öğrencileri Gökçe Bilge, Mustafa Ali Şahin ve Yiğit Settar Evgülü, danışman öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde hazırladıkları “Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Asansör Havalandırma Sistemi" isimli proje ile Türkiye ikincisi oldu.

Öğrenciler, ameliyathaneler ve biyolojik laboratuvarlarda kullanılan laminer hava akım sistemine yapay zeka teknolojisi uyarlayarak geliştirdikleri projeyle dünyada bir ilki gerçekleştirip Covid-19'un asansör içerisinde bulaş riskini engelleyecek sistem geliştirdi.

Projede, yapay zeka teknolojisi ile asansörü kullanan kişi sayısının kontrolü geleneksel yöntemlerde olduğu gibi toplu kilo ölçümüyle değil, binen kişilerin yapay zeka tarafından sayılması ile sağlandı. Aynı zamanda kişi sayısına uygun şekilde havalandırma sistemi kademelendirilerek enerji tasarrufu da sağlandı.

“Okte- Olana Kadar Taklit Et” projesine teşvik ödülü

SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi 9'uncu öğrencilerinden Beyza Nur Ocak ve Zehra Naz Meriç'in, danışman öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde Psikoloji Kategorisinde hazırladıkları “OKTE-Olana Kadar Taklit Et” isimli proje ise teşvik ödülüne değer görüldü.

Kişilerin bilinçli şekilde ortaya koydukları güçlü duruş ve gülümseme egzersizlerinin hormonlara etkisi üzerinde yapılandırıldığı projede, yapay zeka alt dalı olan makine öğrenimi kullanılarak hazırlanan web sitesi ile kişilerin duruş ve mimikleri takip edilerek, egzersizleri doğru şekilde tamamlamaları amaçlandı. Proje ile kişilerin sosyal yaşamda daha özgüvenli ve stresten uzak durmaları amaçlanıyor.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında ilk üç dereceye giren öğrencilerle online bir araya gelerek başarılarından dolayı tebrik etti.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin TÜBİTAK 52'nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye ikinciliği ve teşvik ödülü kazanmalarının gururunu yaşadıklarını belirterek, öğrencilerini ve öğretmenleri kutladı.