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TÜGVA Gaziantep il yönetimden ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziantep İl Başkanı Mahmud Tekin, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe temsilcilerinden oluşan heyet, Gaziantep Valisi Davut Gül,Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Ali Gür, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Songül Kalyoncu ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Edibe Sözen ziyaret etti.


Ziyarette vakıf çalışmaları hakkında bilgi veren Mahmud Tekin, “TÜGVA'nın vizyonu medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa edecek nesilleri yetiştiren bir vakıf olmaktır. Bu doğrultuda gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, kültürel birikime önem veren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamak istiyor,


çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni nesil gençliğin enerjisi, hızı ve dinamizmi ile iyilik odaklı işler yapan, deneyimini paylaşan ve yaşatan anlayışa sahip vakıfçılık modeli ile hareket ediyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yeni dönemde de aralıksız sürdüreceğiz" dedi.


Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ali Gür, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Songül Kalyoncu ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Edibe Sözen yeni yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diledi.

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