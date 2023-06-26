Tüm camiler bayram namazına hazır

Vatandaşlar, temiz bir ortamda huzur içerisinde bayram namazını kılacaklar.

Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki camilerde hummalı bir çalışma yürüten Şehitkamil Belediyesi, ilçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştirdi. Özveriyle çalışan temizlik ekipleri, ilk olarak camin içindeki halılara anti bakteriyel toz serperek halıları elektrikli süpürgelerle temizliyor. Temizlik ekipleri daha sonra cami kapısı, mihrap, minber, ahizeler, kitaplıklar, vestiyerler, ayakkabılıklar, pencereler ve camları siliyor. Ayrıca şadırvan ve tuvaletlerle birlikte cami avlularında çevre temizliği yapılıyor. Temizlik sonrası cami içine gül esansı sıkılıyor. Böylece cemaatin daha huzurlu, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadet etmesine imkan sağlanıyor.

Allah emeği geçenlerden razı olsun

Yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Sezer Hatun Camii İmam Hatibi Salih Gümüş, “Şehitkamil Belediyemiz tarafından belli aralıklarla cami temizliğimiz yapılıyor. Bayram dolayısıyla ekiplerimiz ayrı bir özen gösteriyor. Camilerimizin; halıları, kapısı, mihrap, minber, ahizeler, kitaplıklar, vestiyerler, ayakkabılıklar, pencereler ve camları bir güzel bir şekilde temizlendi. Bir de şadırvan ve tuvaletlerle birlikte cami avlusunda çevre temizliği yapıldı. Camilerimiz, kutsal mekanlarımızdır. İbadetlerimizin, huzur ve sıhhati için bu tür temizlikler gerçekten çok önemlidir. Bu vesileyle inşallah bayram namazımızı; nezih, temiz bir ortamda eda edeceğiz. Bu vesileyle Şehitkamil Belediyemize teşekkür ediyoruz. Allah emeği geçenlerden razı olsun” diye konuştu.