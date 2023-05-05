Tüp mide ameliyatı ile sağlığına kavuştu

Dünyada erişkinlerinin yaklaşık üçte biri obez olarak hayatını devam ettirmektedir. Obezitenin sebep olduğu ek hastalıklar osteoartrit, uyku apnesi sendromu, kardiyak problemler olarak öne çıkmaktadır bu sebeple de obezite tedavi edilmesi gereken bir sağlık problemidir.

Gaziantep'te yaşayan 118 kilogramağırlığındaki 26 yaşındaki Merve Varli diyet ve diğer yöntemlerle zayıflayamadı. Sağlık problemlerinin de ortaya çıkması sebebiyle Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'ne başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Gül tarafından detaylı bir şekilde muayene edilip, tetkikleri istenen Merve Varli'ya en uygun tedavi yönteminin Tüp Mide ameliyatı olduğunu aktarıldı. Hasta ameliyat öncesi Multi disipliner yaklaşım ile hastanenin Gastroenteroloji, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Psikiyatri Uzmanları ile birlikte Diyetisyen tarafından da değerlendirilerek ameliyata alındı. Merve Varli'nın tüp mide ameliyatı yaklaşık 1 saat sürdü.

Birkaç günlük yatış süresinin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu edilen Merve Varlı'nın, Tüp Mide ameliyatı hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Gül, "Merve Hanım bize başvurduğunda BMI 44'tü. Bu hastalar için günümüzde artık güvenle ve laparoskopik olarak yapılabilen Bariatrik Cerrahi yöntemleri önermekteyiz. Bariatrik Cerrahide temel kural mide hacmini azaltmak diğer bir ifade ile tüp haline getirmektir. Bu yöntemle mideden salınan Ghrelin adı verilen iştah hormonunu azaltmaktır. Bariatrik cerrahi sonrasında hastalarımız hızlı bir kilo verme sürecine girmekte ve bunun sonucu olarak da başlangıç aşamasındaki diyabet, hiperkolesterolemi gibi hastalıklar da tedavi edilmektedir. Hastalarımızı, obezite ameliyatlarını, donanımlı hastanelerdeki uzman ve deneyimli genel cerrahlar tarafından yapılmasına özen göstermeleri konusunda uyarıyoruz" dedi.

Merve Varli ameliyattan 15 gün sonra her hangi bir ağrısının olmadığını yiyeceklerden azar azar tüketerek kilo vermeye başladığını ve değerlerinin normale döndüğünü belirtti. Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanları Prof. Dr. Ahmet Balık, Doç. Dr. Mesut Gül, Doç. Dr. Ersin Borazan ve Op. Dr. Mehmet Ali Melik'e ve hastane çalışanlarına teşekkürlerini iletti.