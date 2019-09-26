Tur-İş Sendikası Sırakaya'ya emanet

Turizm, Konaklama ve Yemek Hizmetleri Çalışanları (Tur-İş) Sendikası'nın genel kurulu gerçekleştirildi. Kurulda genel başkanlığa Mezine Sırakaya seçildi.

Tur-İş Sendikası'nın genel kurulu üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Şehitkamil ilçesindeki bir lokantada düzenlenen genel kurulda Tur-İş Sendikası Genel Başkanı seçimi yapıldı. Seçimi oyların çoğunluğunu alan Mezine Sırakaya kazandı. Tur-İş Sendikası Genel Başkanlığı'na seçilen Mezine Sırakaya görevi Mehmet Emin Tatlı'dan devraldı.

Tatlı'ya ve eski yönetime teşekkür eden Sırakaya, eski ve yeni yönetimle beraber çalışacaklarını söyledi. Sırakaya, turizm çalışanlarının sıkıntılarını gidermek için çalışmalar yapacaklarını belirterek, “Turizm sezonunun sona ermesiyle kapanan otellerin çalışanlarını askı uygulamasıyla ücretsiz izne çıkartması ve iş akdinin sona ermesi nedeniyle işsizlik sigortasından yararlanamamaları, turizm çalışanlarının en büyük sorunlarından biridir. Turizmin ve Turizm İşçilerinin sorunları çözüm bekliyor. Sezonluk işçiler, işsizlik sigortası ve fazla mesai sorunları, iş kazaları, işsizlik maaşından faydalanamamaları, stajyer öğrencilerin sigortasının prim gün sayısına sayılmaması en büyük sorun. Bu sorunların giderilmesi için çalışmalar yapacağız” dedi.

Sırakaya, dün Gaziantep Adliyesi'nden mazbatasını alarak çalışmalara başladı.

Yeni yönetim kurulunda yer alan isimler ise şöyle:

“Mezine Sırakaya, Mehmet Emin Tatlı, Aslıhan Kınalıgil, İbrahim Halil Sarı, İzzet Korkusuz.”