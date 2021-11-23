Turizm Fakültesi öğrencileri oryantasyon programında buluştu

Fakültede görev yapan idari ve akademik tüm personelin katıldığı “Fakültemi birlikte yönetiyorum” sloganıyla bir araya gelinen toplantıda öğrencilere tavsiyelerde bulunan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Bay, “Hayal kurun, gerçeklerden kaçmak için değil gerçekleştirmek için hayal kurun. Bizler de bu hayallerinize ulaşmanızda navigasyon rolünü üstleneceğiz. Kazanmak için kaybetmek gerekir. Başarı elde etmek istiyorsanız, hayallerinize ulaşmak istiyorsanız bu dönemde daha çok çalışmanız ve bazı şeylerden fedakarlık yapmanız gerekiyor“ şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Bay, fakülteyi daha da geliştirmek üzere bu sürecin en önemli öğesi öğrenenlerle bir araya geldiklerini, öğrenenlerin özellikle Ar-Ge ve inovasyona yönelik düşünce ve görüşlerinin alınmasının çok önemli olduğunu ifade etti. Fakültenin fiziksel sorunlarını çözülmesi sonrasında akademik gelişim strateji belgesini hazırlamaya başladıklarını vurgulayan Prof. Dr. Bay, en kısa zamanda proaktif bir fakülte olarak her alanda etkilerini göstermek istediklerini söyledi.

Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özkan tarafından da fakültenin kuruluştan bugüne iç tarihiyle ilgili süreç hakkında bilgilendirme yapıldı.

Konaklama İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Giritlioğlu ise öğrenciler ile sektör temsilcilerini bir araya getireceğini belirterek, Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin eğitim, öğretimlerini, bilgi ve farkındalıklarını artıran konferans, yarışma, fuar ve öğrenci toplulukları etkinlikleri gibi faaliyetlerle de desteklendiğini belirtti.

Programın devamında, bölüm öğrencilerinin düşünce ve görüşleri alınıp sorunlarına çözüm önerileri getirildi. Toplantı diğer bölüm hocalarına da söz hakkı verilerek sona erdi.