Turizm Haftasını davul zurnayla kutladılar

GAÜN Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen etkinlikte Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu öğrencileri, davul zurna eşliğinde halay çekerek Turizm Haftası'nı kutladı. Etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Yavuz Saka, Türkiye'de turizm bilincinin oluşması ve ciddi bir ekonomik potansiyel olan turizm sektörünün bu tür kutlamalarla daha da gelişmesi en büyük dileklerinin olduğunu söyledi.

"Ülkemiz tam bir cennettir"

Türkiye, hem coğrafi hem de tarihi açıdan bakıldığında turizm açısından en avantajlı bir ülke olduğunu söyleyen Prof. Dr. Saka konuşmasında, “İki kıtayı bağlaması, boğazlar, denizlerimiz ve dört mevsimi yaşayan iklim nedeniyle ülkemiz tam bir cennettir. Bu büyük potansiyeli artırmak için kaliteli konaklama yerleri, uyumlu ve konuksever vatandaş tavrı çok önemlidir. Turistler bizim misafirlerimizdir, onları sadece döviz kaynağı olarak değil misafir olarak düşünmeliyiz. Turizmin önemi konusunda farkındalığın geliştirilmesi, ülkemiz turizmine ne gibi katkılar sunabileceğimize dair konuşmalar ve sunumların gerçekleştirildiği hafta her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir. Bu haftanın ülkemiz turizmine hayırlı olmasını diliyoruz. Bu vesileyle ülkemizdeki tüm turizm sektörü çalışanlarının turizm haftasını kutlar, bu zor günleri atlattığımız sağlıklı günlerde şehrimizin ve ülkemizin turistik değerlerinin daha da parlamasını dilerim" dedi.

Kutlamaya, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenciler katıldı.