Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı'nın (GAGEV) işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen GastroANTEP Festivali, önemli panellere ev sahipliği yaptı. Turizm ve Gastronomi Yatırımcılarının Gözünden Gaziantep” adlı panelde Gaziantep'in turizmine ve gastronomisine mercek tuttu.

Panelde konuşan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Accor Hotels Lüks Marka Başkanı Uğur Talayhan, Paloma Hoteller Yönetim Kurulu Başkanı Ece Tonbul, BTA Holding CEO'su Saadettin Cesur, Midpoint Kurucu Ortak Ayhan Çarıkçılar, Frankie Restaurant Kurucusu Kaya Demirer ile Avantgarde Collection ve Lucis Girişim Kurucusu İsmet Öztanık gastronomiyle turizm arasındaki bağlantıyı masaya yatırdı.

Şahin: dünya Gaziantep'i görmek istiyor

Panelde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Aslında her şeyin başı beşeri sermayedir. Yetişmiş insan gücüyle biz şu an bu projelerle sesimizi duyuracağız. Çok önemli bir pazardan bahsediyoruz. Yerelden evrensele Dünya'nın hangi yöne gittiğini öncelikle anlamamız gerekiyor. İnsanlar artık farklı lezzetler arıyor. Bunun yanında, Anadolu'nun özgünlüğüne Dünya'nın ihtiyacı var. Gaziantep'e sadece lezzet başkenti olarak bakmamamız gerekiyor. Çinli ve Japonlar Kapadokya'yı ziyaret ettiğinde, aslında görmek istediklerinin Anadolu'da olduğunu fark ettiler. Dolayısıyla bir yatırımcı olarak bu bölgeye geldiğinizde size neden bu bölgeye yatırım yapmanız gerektiğini anlatmam gerekiyor. Çok özel bir tablo var. Bu bölgede 2 önemli çekim gücü var. Birincisi, İstanbul ve merkezi, ikincisi ise, Gaziantep ve bölgesi. Ancak bu bölge hala keşfedilemedi. Bu bölgede büyük bir hazine var. Dünya burayı görmek istiyor” dedi.

Finans merkezlerinde yemek kültürü gelişiyor

Şahin, “Asya turisti bizi bekliyor. Buraya yapılması düşünülen yatırımların ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu göreceksiniz. Güvenli bölgeyle ilgili durumu hızlı bir şekilde çözüyoruz. Küresel rekabette yerel gücümüzü kullanmayı amaçlıyoruz. Bilimsel çalışmalar gerçekleştirdik. Kentsel rekabet üzerine yaptığımız araştırmalar ve temel stratejik çalışmalar belirledik. Temel stratejik çalışmalarımız, ekonomik kalkınma ile son bulmuyor, aynı zamanda sosyal, çevresel ve fiziksel kalkınmayı da beraberinde getiriyor. Her şeyin başı insan. Fiziki konumumuza, Ortadoğu pazarına ve girişimciliğimize baktığımızda, 40 kilometre ilerde kaos var ama sanayicimiz 150 fabrika bitiriyor. Dünya'nın hangi bölgesinde, bizim bölgemizdeki sanayicilerin cesareti var. Dolayısıyla biz yalnız değiliz. The Telgraf'ta önemli bir yayın yapıldı ve denildi ki: Dünya'nın en eski yerleşim merkezi Gaziantep. Ben şehir milliyetçiliği yapmıyorum. Bunu yabancı basın görüyor ve söylüyor. Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni Karkamış'tan çıkardığımız zaman ortada tarihe dair bir şey kalmıyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün bu başarısını görmezden gelemeyiz. Bu bölgede sahip olduğumuz eserleri, yurt dışına götürülse, beraberinde 80 milyon turist getirir. Fransa ve İtalya, Roma dönemine ait eserleriyle övünerek turistleri davet ediyor. Ancak Roma dönemine ait en dolu tarih Gaziantep'in Rum Kalesi. Rum Kale'de sahil düzenlemesi yapıyoruz. Bodrum'da deneyimlenen, görünen her şey burada da var. Kale'de yaşam var. Bugün Ermeniler için hac denecek büyük bir alt yapı var. İnanç turizmi açısından da büyük bir potansiyele sahibiz. Yöresel lezzetlerimizin de desteği ile bölgemizde turizm patlaması yaşanacak. Finans merkezlerinde yemek kültürü gelişiyor. Bunun için yatırımcılarımızla bu açığı kapatacağız” diye konuştu.

Panelin ardından katılımcıların kente yönelik önerilerini dinledi, sorularını yanıtladı.