Turizmde “4 Mevsim Gaziantep” zamanı

Yayla turizminin önemli duraklarından biri olan Huzur Yaylasını ekibiyle yerinde inceleyen Şahin, yeni dönemde Gazi şehrin, turistik alanların çeşitliliğin artacağını belirterek “artık 4 mevsim Gaziantep zamanı” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bir takım temaslarda bulunmak için gittiği İslahiye'de seçim manifestosunda bulunan Amanos Dağında Huzur Yaylasını ziyaret etti. 1500 rakımlı yaylaya ekibiyle adeta çıkartma yapan Şahin, alanı yerinde inceledi. Huzur Yaylası ile beraber yeni dönemde Gaziantep turizminin çeşitleneceğini vurgulayarak, “Artık dünya kongre, yayla, sağlık turizmi diyor. Coğrafi güzellikleri arıyor. Gaziantep'te kültür ve turizm yönünde bir taraftan müzeler, bir taraftan gastronomi alanında ilerliyor ama bu coğrafi güzellikleri de ön plana çıkarmalıyız. Huzur Yaylası gibi önemli değerlerimizi halkımıza kazandırarak ulusal ve uluslararası arenaya çıkarmak istiyoruz. Şehrimizi turizm cennetine çevirmek için, bir taraftan Yesemek'te bir taraftan Tilmen'de çalışıyoruz. Kültürel mirasımızı ayağa kaldırırken, coğrafyamızı, yeşili ve suyu daha yaşanabilir, halkımızın daha iyi kullanabileceği bir alana dönüştürmeye yönelik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. ‘Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı', ‘Uzaklarda Aramayın' dedik geldiler. Artık ‘4 Mevsim Gaziantep' diyoruz” ifadelerini kullandı.

"Öncüler geldi şimdi arkası daha kuvvetli gelecek”

Başkan Şahin Çinli gastronomi alanında uzman basın mensuplarının Gaziantep'e geldiklerini ve bu gelişin önemli olduğunu kaydederek “Ülkemizdeki bütün hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Diğer taraftan kültürel mirasları takip eden gruplar var. Özellikle Asya bölgesinde Çin, Japon ve Koreliler bizim bölgemizdeki, İpekyolu üzerindeki, hanları, hamamları yakın takip ediyor. Şehrimiz UNESCO gastronomi onayı alınca bu konularda ki uzman, kendini geliştirmiş gruplar, bloggerlar ve networkü kuvvetli olan kişiler geldi. Hem çeşitliliğimiz incelediler, Zeugma'dan Rumkale'ye Fırat'ın bütün güzelliğini gördüler. Medeniyetimizin eserlerini gezdiler. Hükumetimizin de bu konuda bir çalışması var. Türk hükumeti ile Çin hükümeti arasında “iki kuşak tek yol” projesi ile İpekyolu'nu kalkındıracağız. Bizde bu projede yerelden yerele, yerelden genele daha güçlü bir çalışma içerisindeyiz. Çinlilerin gelmesi önemliydi. Öncüler geldi şimdi arkası daha kuvvetli gelecek” dedi.

Huzur Yaylasının turizme kazandırılması için çalışmaların başladığının altını çizen Şahin, “Huzur Yaylasının muazzam bir manzarası var ve hala karları üzerinde. Çok güzel bir dağ ve dağın içerisinde eşsiz bir botanik çeşitliliği bulunuyor. Avrupalı bilim adamları buradaki çeşitliliği, renkliliği ve şifayı yerinde görmek için buraya geliyor. Bizde burayı yayla turizmine açmayı hedefliyoruz. Arkadaşlara talimat verdik yeni bir proje hazırlıyoruz. ‘En güzel yayla projesi nerededir?' ve ‘biz buraya ne yapabiliriz' bunları araştırıyoruz. Huzur'daki doğal yaşamı korumamız ve kontrollü bir şekilde gelişmesini sağlamamız lazım. Amanos, hem şifalı kar suyu hem de bu suda yetişmiş binlerce çınarıyla büyük bir hazine. Bu hazineye sahip çıkmamız lazım” şeklinde konuştu.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ise Huzur Yaylasının, Karadeniz'in yaylalarının güneydeki temsilcisi olduğunu söyleyerek, “6300 çeşit bitkisiyle tam bir doğa harikası. Bugüne kadar sahipsiz kalmıştı. Birçok bahane üretiliyordu. Büyükşehir Belediyemizin büyük desteğiyle yeni dönemimizde burayı turizme kazandıracağız. Ufak dokunuşlarla büyük bir iş başaracağımıza inancım tam” diye konuştu.