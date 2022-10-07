Türk akademisyenler İtalyan öğretmenleri eğitti

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen “Facilitating e-Learning for an Inclusive Pedagogy: e-FLIP” isimli AB projesi çerçevesinde İtalya'nın Cuneo şehrinde öğretmen eğitimleri gerçekleştirildi.

GAÜN Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Fatih Özmantar, Doç. Dr. Melike Özyurt, Doç. Dr. Emrah Cinkara ve Doç. Dr. Mehmet Bardakçı ile birlikte İzlanda, İspanya, İtalya, Slovakya, Yunanistan ve Almanya'dan eğitimcilerin katıldığı 5 gün süreli eğitimde saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Eğitimde içerik geliştirme ve ölçme değerlendirme amaçlı kullanılabilecek WEB 2 araçlarına ilişkin uygulamalı çalışmalar yapılarak, öğretmen eğitimi amacıyla geliştirilen e- FLIP dijital platformunun tanıtımı da yapıldı.

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Melike Özyurt, amacı uzaktan eğitimin dinamiklerine uygun bir eğitim modeli geliştirmek ve öğretmen eğitimleri ile bu modelin kullanımını yaygınlaştırmak olan e-FLIP projesinde ilk yılı başarı ile tamamladıklarını, e-FLIP eğitim modelini oluşturduklarını belirtti. Doç. Dr. Özyurt gelinen aşamada geliştirilen modelin eğitim alanında uygulanmasının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacı ile uluslararası platformlarda öğretmen eğitimlerini gerçekleştirmeye başlayacaklarını ifade etti.

Eğitimlerin dijital platform üzerinden verileceğini aktaran GAÜN Uzaktan Eğitim Merkez Müdürü Doç. Dr. Emrah Cinkara, açık erişimle yakın zamanda öğretmenlerin ve GAÜN Eğitim Fakültesi öğrencilerinin erişimine sunulacağını açıkladı.

GAÜN Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Çetin ise projede Ar-Ge çalışmalarının ve bilimsel süreçlerin titizlikle gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, eğitim kurumlarının uluslararası işbirliği ile gerçekleştirilen proje ile öğretmen eğitiminde ihtiyaca yönelik ve yenilikçi bir uygulama hayata geçirildiğini kaydetti.