Türk Eximbank GAİB'de Yeni Ürünlerini Tanıttı

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği tarafından organize edilen Türk Eximbank Yeni Ürün Tanıtımı Toplantısı'nda Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım yeni uygulamaya konan ürünler hakkında ihracatçılara bilgiler verdi. Yıldırım'ın sunumunun ardından karşılıklı soru cevap halinde geçen toplantı büyük bir katılımla gerçekleştirilirken GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci toplantının son derece yararlı olduğunu ifade ederek “Dünya pazarlarında ihracatçılarımızın rekabet gücünü attıran uygulamaları destekliyoruz” dedi.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Daire Başkanlarının katıldığı Türk Eximbank Yeni Ürün Tanıtım toplantısının modaratörlüğünü GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci yaptı. GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, GAİB Yönetim Kurulu Üyeleri ve ihracatçıların katıldığı Türk Eximbank Yeni Ürün Tanıtım Toplantısı'na yoğun ilgi dikkat çekti. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci bölge ve Gaziantep ihracatını değerlendirerek Türk Eximbank'ın ihracatçılar açısından önemini dile getirdi. Türk Eximbank'ın ihracatçılara yönelik hizmetleri ve uygulamaları hakkında genel değerlendirmeler yapan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım 2019 yılında uygulanacak olan Türk Eximbank Yeni Ürünleri hakkında da bilgiler vererek “İhracatçılarımızın sadece ihracatlarını arttırmalarını değil, onların bir atılımı ve dönüşümü gerçekleştirmelerini hedefliyoruz” dedi. Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım yaptığı değerlendirmede “Türk Eximbank 2018 yılında daha fazla ihracatçımıza ulaşarak ve onların ihtiyaçları doğrultusunda programlarında gerekli düzenlemeleri gerçekleştirerek ülkemiz ihracatına sağladığı toplam nakdi kredi ve sigorta desteğini ihracat artışından daha hızlı bir şekilde artırmıştır. Bu çerçevede, 2018 yılsonunda 27,3 milyar doları nakdi kredi, 17 milyar doları sigorta imkanı olmak üzere bir önceki yıla göre yüzde 12,5 düzeyinde bir artışla toplam 44,2 milyar dolarlık finansman desteği hedefine ulaşmıştır. Böylelikle ihracatın da yüzde 26'sı finanse edilmiştir. 2019 yılında ise sağlanan finansman desteğinin 48,4 milyar dolara yükseltilmesi ve ihracatı destekleme oranının yüzde 27'ye çıkması öngörülmektedir” dedi.

Türk Eximbank 2019 Hedefleri ve Yeni Ürünleri Tanıtıldı

2019 yılında Eximbank'ın finansman desteğindeki artışın teminat çeşitliliği ve yeni ürünlerle sağlanacağını da ifade eden Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım “İhracatın 2019 yılında ekonomik büyümeye olumlu bir katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda ihracat kredilerinin yüzde 53'ünü tek başına kullandıran Türk Eximbank, ihracatı destekleme konusunda önemli bir rol oynayacaktır. Banka işlemlerinde teminat çeşitliliğini artırmaya ve yeni garanti ve sigorta programlarını yürürlüğe koymayı hedeflemektedir. Banka'nın devreye alacağı İşletme Sermayesi Garanti Programı, Teminat Mektubu Programı, Finansal Kuruluşlar Alıcı Kredisi Sigortası Programı ve Akreditif Teyit Sigortası Programı ile Türk Eximbank garantisi altında finansal sistemdeki fonların bir kısmının ihracatçılarımızın hizmetine kanalize edilmesi sağlanacaktır. Banka'nın alacak sigortası hacminin 2019 yılında 20 milyar dolara, 2020 yılında 30 milyar dolara ve 2021 yılında 50 milyar dolara yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Banka'nın sigortaladığı alacakların teminat olarak alınması yoluyla kullandırılan kredilere hız kazandırılırken ihracatçılar gerek maliyet, gerekse teminat açısından daha iyi imkanlar ile finansman temin edebileceklerdir. Bu şekilde Banka teminat mektubu dışındaki teminatlarla kullandırdığı kredilerin payını 2019 yılında yüzde 21'e, 2020 yılında yüzde 35 ve 2021 yılında ise yüzde 50'ye yükseltmeyi hedeflemektedir. Sigortalı alacakların teminat olarak alınması suretiyle kullandırılan kredi hacmi ise 2019 yılında 3 milyar dolara, 2020 yılında 6 milyar dolara ve 2021'de 10 milyar dolara çıkartılacaktır” dedi. İhracatçıların yeni uygulamalarla ilgili sorularını da yanıtlayan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım sözlerini “İhracatçılarımızın sadece ihracatlarını arttırmalarını değil, onların bir atılımı ve dönüşümü gerçekleştirmelerini hedefliyoruz” şeklinde tamamladı. Türk Eximbank Yeni Ürün Tanıtımı Toplantısının başarılı geçtiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci hedeflerinin üyelerin yenilikleri yakından takip etmesine yardımcı olmak olduğunu belirterek ihracatın arttırılması için daha fazla çalışacaklarını sözlerine ekledi.