Türk halı sektörü için tarihi imza

İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı, İstanbul'un halı ticaret merkezi olması açısından büyük önem taşıyor.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği ve TÜYAP arasında Gaziantep'te törenle imzalanan ve ilki 5-8 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı için start verildi. Düzenlenen imza törenine GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, İHİB Başkanı Ahmet Hayri Diler, TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, GAHİB Başkan Yardımcıları Adem Beğendi, Bekir Şahan, İHİB Başkan Yardımcısı İbrahim Geyikoğlu ve İHİB Muhasip Üye Mustafa Kayhan'ın yanı sıra GAİB ve İHİB bürokratları da katıldı.

Tarihi imza töreninin ardından bir değerlendirme yapan GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan yaptığı açıklamada “Türkiye Halı Sektörü için bugün tarihi bir karara imza attık. Bundan sonra halının üretim merkezi olan Türkiye, aynı zamanda halı ticaretinin de merkezi olacaktır. Daha önce her yıl ocak ayında Almanya'nın Hannover kentinde katıldığımız fuar yerine, halı sektörünün en büyük fuarı bundan sonra İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Ülkemizde sektörel fuarcılığın gelişmesine katkı sağlamak için önemli bir adım atıldı. Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen halı fuarının, kente katkısı her sene milyonlarca Euro olmakta. Ulaşım, konaklama, yeme içme ve diğer harcamalardan ciddi gelir elde etmekte. Oysa bu ülke halı üreticisi bir ülke değil. Bizler halı üreticisi bir ülkeyiz ve üretimdeki liderliğimizin, ticaret alanında da sürmesini istiyoruz” dedi.

Son yıllarda Almanya'da fuar ziyaretçilerinin çok ciddi vize sorunu yaşadığına da dikkat çeken Başkan Kaplan “Almanya uyguladığı vize politikası ile fuara nitelikli alım heyetleriyle katılacak olan Ortadoğu, Uzakdoğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülke vatandaşına vize vermiyor. İstanbul, dünyanın her tarafından kolayca ulaşılabilen bir dünya başkentidir. Fuarımıza dünyanın her ülkesinden çok geniş katılım sağlanacağına yürekten inanıyoruz. Bundan sonra kazanan Türkiye olacak, kazanan Türk ekonomisi olacak. Bu fuar Türkiye'nin en geniş çaplı uluslararası fuarlarından birisi olacaktır” dedi.

İş birliği halı sektörü için tarihi bir karardır

Fuarların ülke kalkınmasında büyük önem taşıdığına dikkat çeken İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) Başkanı Ahmet Hayri Diler ise imza töreni sonrası yaptığı açıklamada İstanbul'un Osmanlı İmparatorluğu döneminde dünyanın en büyük halı ticaret merkezi olduğuna dikkat çekerek “Fuarların ülke kalkınmasında büyük önemi var. İnşallah bundan sonra hükümetlerimiz fuarcılık konusuna daha yoğun bir şekilde el atar. Gaziantep'te, Konya'da, Ankara'da ve diğer pek çok ilde, uluslararası fuarlar düzenlenir. Böylece bölgesel kalkınma, kırsal kalkınma dediğimiz gelişmeler yaşanır. Bu çok önemli bir konudur. Hangi ilde hangi sektör güçlü ise, ileri ise o sektörle ilgili fuarlar düzenlenebilir. Çok önem verdiğimiz bu iş birliğinin hayata geçmesinden gurur duyuyorum. Ülkemizin menfaati için çok çok önemli bir iş birliği olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu iş birliğimiz çok uzun soluklu olur ve çok başarılı bir fuar gerçekleştiririz. Emeği geçen herkese, Abidin Başkanımızın kararlı duruşuna teşekkür ediyorum. İnşallah uluslararası başarılı bir fuarı ülkemize kazandırıp, Türkiye'yi yeniden halı ticaretinin merkezi yapacağız” dedi.

Türk halı sektörü ve Türkiye için önemli bir karar

Türkiye'de halı fuarı yapmanın, sektörel fuarcılığın gelişimi için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Genel Ersözlü ise yaptığı değerlendirmede “Amacımız halı üretiminde dünyanın lideri olan Türkiye'nin, halı ve zemin kaplamaları fuarı alanında da dünyanın bir numarası haline gelmesidir. Bu nedenle güçlerimizi birleştiriyoruz. Bu hedefle yola çıktık. Bu fuarı uluslararası alanda aranılan ve marka bir fuar haline getireceğiz. Tarihi bir güne ev sahipliği yapıyoruz. İnşallah bu fuar, sektör fuarları içerisinde en önemli fuarlardan birisi haline gelecektir. Önümüzdeki 5-8 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'ni dolduran bir fuar düzenleyeceğiz. Böylesine önemli bir projede yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Ekibimizle birlikte fuarın başarısı için var gücümüzle çalışacağız” dedi. Düzenlenen imza töreni ile 5-8 Aralık 2023 tarihinde İstanbul'da uluslararası bir katılım beklentisi ile düzenlenecek Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nın startı verildi.