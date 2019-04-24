Türk ihracatçılardan "halı" atağı

Birlik olarak, temel hedeflerinin halı sektörünü Gaziantep'te kalıcı hale getirmek olduğunu belirten Başkan Kaplan, sektörün rekabet gücünü artıracak projelere ağırlık verdiklerini söyledi.

Sektördeki dışa bağımlılığı azaltmak için yapılan çalışmaları anlatan GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, "Sektörümüzün en önemli girdileri olan makine, sarf malzemesi, yazılım ve hammadde gibi ithalata bağlı ürünlerin bir kısmının üniversite-sanayi işbirliği ile üretilmesini amaçlıyoruz. Bu konuda Gaziantep Üniversitesi ile işbirliği halinde Bakanlıklar, TÜBİTAK ve ilgili akademik kuruluşlar ile gerekli yazışmalar, görüşmeler, toplantılar yapılacaktır. Yedek parça üreten şirketlerimizin ürünlerin test, analiz ve belgelendirme işlemleri için gerekli çalışmalar yürütülecektir. Aynı şekilde hammadde temininde toplu pazarlık gücümüzü kullanarak, ortak satın alma operasyonlarının gerçekleştirilmesi düşünülmektedir" dedi.

Makine halısında en büyük üretim merkezi olan Gaziantep'te sektörün ihtiyacını karşılayacak bir laboratuvarın olmadığını belirten Başkan Kaplan, sorunun çözümü için TSE, OSB, üniversite ve Bakanlıklar düzeyinde girişimlerde bulunulduğunu bildirdi.

Halı merkezi için çalışmalar sürüyor

Gaziantep'e bir halı merkezi kazandırmak istediklerini belirten Kaplan, bu konudaki çalışmaları anlatarak, "Fuar katılımları için firmalarımızın her yıl ciddi maliyetlere katlandığı dikkate alınarak, sabit ve yılın geneli için kullanıma açık, ortak kullanım ve sergileme alanlarına sahip, firmaların showroom olarak bireysel mekanlara sahip olabileceği, iç piyasa ve ihracat için farklı zamanlarda fuarların düzenlenebileceği, alım heyetlerinin getirilebileceği, bayi toplantılarının yapılabileceği bir halı merkezi kurulması için istişarelerimiz sürdürülmektedir" şeklinde konuştu.

Yurt dışı alacaklar önemli bir sorun

GAHİB olarak yurt dışındaki sorunlu alacaklar için de harekete geçtiklerini kaydeden Kaplan, "Yurt dışı sorunlu alacaklarla ilgili bir komisyon kurduk. Bu kapsamda öncelikle sorunlu alacak durumuna gelmiş konularda, borçlu firma ile irtibat kurulacak ve borcunu ödemesi veya geçerli bir açıklama yapılması konusunda resmi yazı ile uyarılacaktır. Eğer sorun iki firma arasında çözülemez ve devam ederse Alacak Komisyonu olayı inceleyecek ve Arabulucu olmaya çalışacaktır. Eğer sorunun yabancı firmadan kaynaklandığı anlaşılır ve sorun çözülemez ise o ülkedeki Büyükelçilik, Konsolosluk, Ticaret Müşavirliği gibi dış temsilciliklerimiz ve o ülkedeki ilgili Bakanlık, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi kurum ve kuruluşlara konuya dair bilgi yazıları gönderilmektedir" ifadelerini kullandı.

Eğitim öncelikli konularımızdan biridir

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, Birliğin bir yıllık faaliyetleri ile ilgili açıklamasında,"Sektörün ihtiyaç duyduğu personelleri yetiştirmek, sektörde kalifiye personel açığını kapatmak, Üniversite-Sanayi iş birliğini güçlendirmek, meslek liseleri ve üniversitelerde ilgili bölümlerin açılması, var olan bölümlerin donanım yazılım ve müfredat olarak sektöre cevap verebilecek şekilde güncelleştirilmesi konularında çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda ilgili Meslek Lisesi son sınıf öğrencilerine ve işitme engelli öğrencilere 9 ay sürecek bir desinatörlük kursu verilmeye başlanmıştır. İlk mezunlarımızı Haziran ayında vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

Müfredatların güncellenmesi gerekiyor

Müfredatların güncellenmesi gerektiğini belirten Kaplan, “Firmalarımızla ve İK müdürleri ile yapılan anket sonucunda ihtiyaç duyulduğu görülen 'Telci' kursu GSO Meslek Edindirme Merkezi işbirliği ile düzenlenmiştir. Üniversitemizde Güzel Sanatlar Fakültesinde Makine Halıcılığı Tasarım Bölümü açılması ve müfredat düzenlemesi için Rektörlük ile toplantılar yapılmaktadır. Meslek liselerinin halı sektörü ile ilişkili bölümlerinin sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilmesi ve müfredatın güncellenmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü ile toplantılar yapılmaktadır. Meslek liseleri ile desen kurslarına devam edeceğiz. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunlarına yönelik nitelikli bir tasarım kursu yanı sıra üniversite mezunu ve yabancı dil bilgisine sahip kişilere Uygulamalı Dış Ticaret ve Pazarlama Eğitimi verilecektir. Firmalarımızın çoğu aile şirketidir. Bu nedenle gelecekte firmalarımızı yönetecek olan çocuklarımız için uzun süreli yönetici geliştirme programları düzenleyeceğiz” sözcüklerine yer verdi.

Tasarım günleri düzenlenecek

Tasarım günleri düzenleneceğinin altını çizen Kaplan, “Sektörümüzün tasarımcı ihtiyacının giderilmesi amacıyla Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu MYO ve Birliğimiz işbirliğinde düzenlenen tasarım yarışmalarına devam edilmektedir. Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz yarışmanın final törenini de kapsayacak şekilde Eylül ayında 'Tasarım Günleri ve Halı Tasarım Yarışması Ödül Töreni' düzenlenecektir. Bu etkinlik kapsamında; sektörün dinamikleri, trendleri, hedef ülkelerdeki renkler, tasarımlar, dizaynlar gibi konularda alanında uzman konuşmacılar ve ünlü kişilerin söyleşilerinden ve çeşitli etkinliklerden oluşacak 3 günlük bir organizasyon düzenlenecektir” sözcüklerini kullandı.

Makine halısı strateji raporu hazırlanıyor

Makine halısı strateji raporu hazırlandığını ifade eden Kaplan, “Bir danışmanlık firması ile birlikte Makine Halısı Strateji Raporu hazırlamaktayız. Bu kapsamda sektörün mevcut durumu, rakip ülkeler ve hedef ülkeler analiz edilmektedir. Sektör temsilcileri ile yapılacak yüz yüze görüşmeler, telefon mülakatları ve sektörel çalıştaylar ışığında, alınacak yeni yatırım kararlarına ve 2023 sektörel ihracat hedeflerine yönelik detaylı bir eylem planı hazırlığı yapılacaktır. Sektörümüzdeki yoğun ve yıkıcı rekabeti azaltmak için uzman bir danışman ile uzun süreli bir anlaşma sağlanmış olup öncelikle pazar dinamikleri, trendler, tüketim potansiyelleri hakkında bilgiler edinmek ve ilgili kurum/kuruluşlarla görüşmek üzere yerinde inceleme ziyaretleri yapılmakta ve ihtiyaç duyulan araştırma raporları satın alınmaktadır. Devamında hazırlanan detaylı ülke analizi ve sektör geneli ile paylaşılacaktır. Ülke sunumlarının ardından talepte bulunan firma temsilcilerimiz eşliğinde o ülkeye sektörel ziyaretler, fuar katılımları, ikili iş görüşmeleri, pazar araştırması seyahatleri gerçekleştirilecektir. Bu amaçla belirlenen Hedef Ülkelere yoğun bir faaliyetler bütünü organize edilecek ve Turquality Destekleri, Türkiye Tanıtım Grubu Destekleri, Fuar Destekleri, Pazar Araştırması Destekleri, Sektörel Heyet Destekleri, Ur-Ge Projeleri koordineli şekilde aktif olarak kullanılacaktır. Birlik yönetimi olarak mevcut kaynakları sektörümüz adına en faydalı ve en verimli bir şekilde kullanmak için hassasiyetle, sorumluluk bilinci ile ve yoğun bir tempoda çalışmaktayız" diye konuştu.