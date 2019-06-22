İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk Kızılayı'ndan SANKO'ya platin madalya

SANKO Holding’e, Kızılay’a sağladığı desteklerden dolayı Platin Madalya Beratı verildi.

SANKO Holding'e, Kızılay'a sağladığı desteklerden dolayı Platin Madalya Beratı verildi.


İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törene, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı. SANKO Holding'in platin madalya beratı, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık tarafından, Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na takdim edildi. Aile ve kurum olarak, “devletimiz ve milletimizle varız” anlayışı ile hareket ettiklerini belirten SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, dünya genelinde ihtiyaç sahiplerine Türk milleti adına ulaşan Kızılay'ı başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.