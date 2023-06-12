Türk tekstilinde sürdürülebilirlik rüzgarı

TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Fikret Kileci, beraberindeki heyetle birlikte Helsinki'de düzenlenen Dünya Döngüsel Ekonomi Forumu ile eş zamanlı düzenlenen programa katıldı.

Tekstil sektörünün dünyadaki yeşil dönüşüm yolculuğunda geri kalmaması adına gerekli çalışmaların yapıldığını ifade eden Kileci “Yeni çağda, yeni bir dönüşümü konuşuyoruz. Bugün gelinen noktada çevreye karşı daha da duyarlı olmamız gerektiğinin bilinciyle sektörümüzde köklü değişiklikleri takip ediyoruz. Sektörümüz döngüsel ekonomiye uygun, yeşil dönüşümü sağlayacak adımları atıyor. Bu konuda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Helsinki'de düzenlenen ve tekstil sektörünün sürdürülebilirlik yolculuğu için oldukça önem taşıyan heyete diğer birliklerin yönetim kurulu üyelerinden Sultan Tepe, Besim Özek ve bir tekstil firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Özdemir ve Ticaret Bakanlığı'nın yetkilileri de eşlik etti. Program esnasında tekstil geri dönüşüm merkezleri ziyaret edilirken tekstil sektöründeki sürdürülebilirlik çalışmaları yerinde incelenmiş oldu. Tesislerde geri dönüşüm uygulamaları üzerine yetkililer tarafından sunumlar yapılırken ve Türk heyeti tarafından geri dönüşüm konusundaki en yeni bilgiler not edildi.

Heyetin bir sonraki durağı ise 5-6 Haziran'da gerçekleştirilen Circular Textile Days'e katılmak için Hollanda'nın 's-Hertogenbosch şehri oldu. Tekstil sektörünün profesyonellerinin bir araya geldiği etkinliğin ana teması geri dönüşüm oldu. Sürdürülebilirlik alanında yeni uygulamaların ortaya konduğu etkinlikte yenilikçi çözüm önerileri de masaya yatırıldı. Konuşmalar ve sunumların olduğu yer aldığı ve 2 gün süren etkinlik çerçevesinde Kileci ve beraberindeki heyet etkinliğe katılan firma ve birlik stantları ziyaret edildi. Hollanda'daki ziyaretler esnasında bir başka birliğin yönetim kurulu üyesi Mehmet Kaya da heyete eşlik etti. Ayrıca geri dönüşüm firmasının ayrıştırma tesisi gezilerek uygulamalar yerinde görüldü. Yoğun geçen programda Kileci'nin son durağı İtalya'da dünyanın en büyük tekstil makineleri fuarı olan ITMA 2023 oldu. Sürdürülebilirlikle ilgili temasların olduğu Hollanda ve Finlandiya'nın ardından, Milano kentindeki fuarda bu teknolojileri üreten firmalarla görüşülüp Türkiye'de tekstil sektörünün çevreci ve süründürülebilir bir dönüşüme sokulabilmesi için yapılabilecekler ve altyapıların bu hedefte yeniden nasıl tasarlanabileceği görüşüldü.

Yoğun programının ardından Kileci “Türk tekstil üretimini sürdürülebilir bir istikamete yöneltmek için bizim oldukça önemli gördüğümüz yoğun ve yorucu bir takvimi tamamladık. Çevre dostu bir üretimi hem bir sanayici hem de ülkemizin tekstil ihracatının vizyonunu belirleyen otorite olan Tekstil Sektör Kurulu'nun başkanı olarak hayati görüyorum. Dünyadaki kaynaklarımız sınırlı ve bu sınır insanlığa belli konularda önlem alması gerektiğini hatırlattıkça çevreci üretim ve sürdürülebilir teknolojiler konusundaki şuur da arttı. Görünen o ki gelecekteki üretim anlayışı tamamen sürdürülebilirlik ve çevre temaları üzerine inşa edilecek ve bu rüzgâra uyum sağlayamayan firmalar, sanayiciler hatta ülkeler uluslararası ticaret piyasalardan silinecek. Biz de bu durumun bilinciyle üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Ülkemizdeki yenilenebilir enerji yatırımları ve ilgili bakanlıkların sürdürülebilir üretim için teşvikleri oldukça sevindirici. Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu olarak Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı ilk ortaya koyan sektör olduk. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Hemen bugün sektörümüzün yeşil dönüşümü için çalışmalarımızı artırmamız gerek. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı bir kriz olarak değil fırsat olarak görüyoruz. Devlet ve biz sanayiciler ortak bir eylem planına sadık kaldığımızda Türk tekstilinin bu alanda parlayan bir yıldız olacağına inancım tamdır" değerlendirmesinde bulundu.