Türk Ulaşım Sen'de Mehmet çalışkan dönemi

Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Baler Fidan aday olmazken, ek liste ile gidilen seçimde önceki yönetimde teşkilat sekreteri olan Mehmet Çalışkan yeni başkan seçildi.

Divan başkanlığını Türkiye Kamu-Sen Gaziantep İl Temsilcisi Kemal Kazak'ın yaptığı kongrede çok sayıda davetli katıldı. Tek liste ile gidilen kongrede kullanılan oyların tamamını alan Mehmet Çalışkan Türk Ulaşım-Sen Gaziantep Şubesi'nin yeni başkanı seçildi. Yeniden aday olmayan Başkan Baler Fidan, ise yeni yönetimin yıllardır beraber çalıştığı arkadaşlarından oluşmasının gururunu taşıdığını belirten Fidan, 8 yıllık görev süresince yapılan çalışma faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Yeni başkan Mehmet Çalışkan yaptığı konuşmada, "Genç bir ekiple, Baler başkan ve teşkilat büyüklerimizin talepleri üzerine güzel şeyler yapmak için görevi kabul ettik. Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Eski başkan Baler Fidan'a emeklerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu. Kongreye katılan Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı. M. Nurullah Albayrak ise yeni yönetime başarılar dileyerek, eski Başkan Baler Fidan'a hizmetleri nedeniyle teşekkür etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, MHP il yöneticileri ve Kamusen şube başkanları ile il temsilcilerinin katıldığı genel kurulda, eski şube yöneticileri Baler Fidan, M. Mustafa Sönmez ve İ. Harun Kıcıkoğlu'na plaket de verildi.