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Türk Ulaşım-Sen'den Savaş'a ziyaret

Türk Ulaşım-Sen Gaziantep Şube Yönetimi Gaziantep Havalimanına Başmüdür olarak atanan Yasin Savaş, Başmüdür Yardımcısı olarak atanan Alptekin Hergüner ve İnsan Kaynakları Şube Müdürü Mehmet Sarıbayındır’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türk Ulaşım-Sen Gaziantep Şube Yönetimi Gaziantep Havalimanına Başmüdür olarak atanan Yasin Savaş, Başmüdür Yardımcısı olarak atanan Alptekin Hergüner ve İnsan Kaynakları Şube Müdürü Mehmet Sarıbayındır'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Türk Ulaşım-Sen Şube Başkanı Baler Fidan, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk Ulaşım-Sen ailesi olarak yeni göreve başlayan İdarecilerimize başarılar diliyoruz, kurumumuz başarısı için, iş barışı için bizler elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız” dedi.

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