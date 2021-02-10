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Türk Ulaşım-Sen'den Yasin Savaş'a ziyaret

Türk Ulaşım-Sen Gaziantep Şube Başkanı Baler Fidan ve şube yönetimi, Gaziantep Havalimanı Başmüdürü Yasin Savaş’ı makamında ziyaret etti.

Türk Ulaşım-Sen Gaziantep Şube Başkanı Baler Fidan ve şube yönetimi, Gaziantep Havalimanı Başmüdürü Yasin Savaş'ı makamında ziyaret etti.


Ziyarette BaşMüdür Yasin Savaş, Şube Başkanı Baler Fidan ve şube yöneticileri, Gaziantep Havalimanında yapılan çalışmalar ve çalışanların sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.


Fidan, pandemi sürecinde personel odaklı çalışmalarından, yeni terminal binası ve taksi yolu inşaatında göstermiş oldukları gayretleri için teşekkür ederek, personel sorunlarını iletti.


Gaziantep Havalimanı Başmüdürü Yasin Savaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapmayı düşündükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Ziyarette DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden yeni terminal binasının şehir için önemine de dikkat çekildi

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