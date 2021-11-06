“Türk ve Fransız basınında antep savunması sergisi” açılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'in kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında “Türk ve Fransız Basınında Antep Savunması Sergisi” düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yıl kutlamaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Ferit Bey Sergi Salonu'nda 09 Kasım Salı Günü “Türk ve Fransız Basınında Antep Savunması Sergisi”nin açılışı yapılacak. Sergide 1919-1921 yılları arasında Antep Savunması'nın çatışmalarının yaşandığı günlerde Türk ve Fransız gazetelerine yansıyan özel haberler, araştırmacılar ve sanatseverlerle buluşturulacak.

Türk basınında Antep halkının verdiği destansı mücadele ile Anadolu'nun bu mücadeleye bakışı ve desteği, Fransız basınında ise haksız işgalin yansımalarının yer alacağı, Tarihçi Murat Dağ ve İsmail Hakkı Üzüm tarafından hazırlanan sergi, 20 Aralık'a kadar ziyarete açık kalacak.