Türk ve İtalyan iş adamlarından Türkiye'de yeni bir motosiklet için yatırım

Türk ve İtalyan İşadamları Türkiye'de yeri bir marka motosiklet üretimi için ortak yatırım yapma kararı aldı. Yeni üretilecek motosiklet ve elektrikli bisikletler ile salgın sonrasında değişikliğe uğraması beklenen ulaşımın ihtiyaç duyulan araç eksiği kapatılması planlanıyor.

11 Mayıs ve sonrasında kademeli olarak hafifletilecek kısıtlamalar sonrası bireysel ulaşımda devrim niteliğinde değişiklikler olması beklenirken, özellikle insanların sosyal mesafeyi korumak ve salgın tehdidi ile yeniden karşı karşıya kalmamak için ulaşımda toplu taşıma yerine özel araç kullanması bunun da fazla trafik yoğunluğu, zaman kaybı ve çevre kirliği hem de çevre kirliliği gibi sebeplerden ulaşım sıkıntılarının motosiklet ve elektrikli bisikletle aşılacağı tahmin ediliyor.

Özellikle salgından en fazla etkilenen İtalya ve Fransa başta olmak üzere tüm Avrupa Ülkeleri salgın sonrası normale dönüş sürecinde varolan “Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet”kullanımını daha da teşvik edici yeni uygulamalar üzerinde çalışırken Avrupa pazarından gelecek talebi hem de iç pazarda oluşacak talebi fazlası ile karşılanabilmesi amacıyla Türk ve İtalyan iş adamları harekete geçti.

Elektrikli Bisiklet pazarında yakın dönemde yaptığı yatırımlar ile adından sıkça söz ettiren ve Avrupa merkezli firmaların dikkatini çekmeyi başaran RKS Motor, İtalya'nın ünlü Elektrikli Bisiklet üreticilerinden NCX markası ile Türkiye'de Skyjet markası adı altında üretim ve yatırım yapma kararı aldı.

Doğrudan veya dolaylı olarak yaklaşık 250 bin kişiye istihdam sağlayan sektörde, Ticaret Bakanlığının mevcutta yüzde 20 olan ek mali yükümlülüğü 21 Nisan 2020 tarih 31106 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararname ile yüzde 30' a çıkarması da pazarın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan yerli üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.