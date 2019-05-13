Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen "Türkiye 24'üncü Zeka Oyunları Yarışması-Oyun 2019” gençler kategorisinde finale kalan SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Yusuf Katırcı Türkiye üçüncüsü, Vahit Alp Hıdıroğlu ise Türkiye beşincisi oldu.

Türkiye Zeka Vakfının düzenlediği “Oyun 2019” isimli yarışmaya 56 bin 202 aday başvuruda bulundu. 7 bin 785 yarışmacının yarı finale katılma hakkı kazandığı yarışmada bin 577 öğrenci finale kaldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde düzenlenen ve bin 102 öğrencinin final sınavına katıldığı yarışmanın gençler kategorisinde SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Yusuf Katırcı Türkiye üçüncülüğü, Vahit Alp Hıdıroğlu Türkiye beşinciliğini elde etti.

Milli Eğitim Bakanlığında düzenlenen ödül töreninde, SANKO Okulları öğrencisi Yusuf Katırcı Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ve Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı'dan ödülünü aldı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerin 24'üncü Zeka Oyunları Yarışmasından üçüncülük ve beşincilik derecelerini kazanmalarının gururunu yaşadıklarını belirterek öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutladı.