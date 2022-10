Türkiye 387 firmasıyla SIAL-Paris'e katıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 15-19 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleşen SIAL Paris 2022 Uluslararası Gıda Fuarı'nı ziyaret etti.

Türk firmalarının yoğun ilgi gösterdiği fuarda Güneydoğu Anadolu bölgesinin önemli firmaları da stantlardaki yerini aldı. Ahmet Fikret Kileci Türk firmalarının uluslararası fuarlardaki başarılarına ve ilerleyen dönemlerde yapılması gerekenlere dikkat çekti.

Türkiye'den fuara 387 firmanın katıldığını belirten Kileci “Dünyamız birkaç senedir alışılagelmişin dışında olaylar yaşıyor. Her ne kadar çağımız yeni normale uyum sağlamaya çalışsa da fuarlar uluslararası ticarette önemini korumaya devam ediyor ve etmeye de devam edecek. Alıcıların ve satıcıların direkt iletişim sağlayabildiği, birbirleri ile temas kurabildiği etkinliklerde yer almaya devam etmek istiyoruz” dedi.

“Tüm dünyadan Türk ürünlerine büyük ilgi”

Açıklamasında yılın ilk 9 ayındaki ihracat verilerine de değinen Kileci, “Yılın ilk 9 ayında ülkemiz tüm dünyaya 25 Milyar dolara yakın tarım ürünü ihracatı gerçekleştirmiş durumda, GAİB'in ihracatı ise bu alanda 3,7 Milyar dolar. Ülkemiz geçmişten bugüne önemli bir tarım ülkesi olma konumunu sürdürüyor. Günümüzde sağlıklı, doğal, organik gıda tüketiminin bu kadar ön plana çıktığı bir dönemde bu alanda fark oluşturma imkânı elimize geçti. Artık her coğrafyada insanların ilk dikkat ettiği şey gıda ürünlerinin kalitesi. Pandemi sonrası Avrupa'da gerçekleştirilen en geniş katılımlı gıda fuarında ihracatçılarımız etkin görüşmeler yaparak ürünlerini daha geniş kitlelere tanıtma imkânı buldular” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında yapılacak projelere de değinen Kileci “Hammadde ihracatçısı olmak artık tam manasıyla istediğimiz bir şey değil. Ülke ve bölge olarak çok büyük potansiyellere sahibiz. Ürünlerimizi işleyerek ve doğru tanıtım kurgusunu sürdürerek katma değerli ürünlerin ihracatını yapan ülke konumuna doğru yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Bu tabii ki bir günde sağlanabilecek bir başarı değil. Yatırımlarımızı bu alana yönlendirip orta ve uzun vadede katma değerli ürünlerin üretiminin başkenti olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Hem ürünlerimizi hem beşerî sermayemizi geliştirmeliyiz”

Türkiye'nin gıda pazarında kendine has özellikleriyle önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Ahmet Fikret Kileci, fuarda Türk ihracatçılarıyla yakından ilgilendi. Son zamanlarda yaşanan ekonomik sorunlara rağmen başarılı ihracat rakamları yakalayan firmalara desteğini ve inancını her fırsatta dile getiren Kileci, “SIAL-Paris'e 387 stantla katılan ve ülkemizi başarıyla temsil eden Türk firmalarımız fuara son derece özenle ve özveriyle hazırlanmışlar. Bunu ziyaret ettiğimiz her stantta bizzat gördük. Ülkemizin misafirperverliğini hissettiren stantlarda uluslararası pazarlara daha fazla açılmak isteyen firmalarımızın çabasını ve başarısını görmek gurur verici. Çünkü biliyoruz ki bu tip fuarlarda ihracatımıza katkı sağlayan, bizi küresel bir marka konumuna yükselten faktörler sadece ürünlerimizle kısıtlı değil. Ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu beşerî kaynaklar ihracatımızın sürdürülebilirliği açısından çok önemli bir yere sahip. Fuarlara hazırlık sürecinde firmalarımızın ekipleri seferber oluyor ve ülkemizi temsil etme noktasında katkılar sunuyorlar. Bu sebeple beşerî kaynağın ve eğitimin de gözden kaçmaması gerektiğini vurgulamak isterim. Çünkü biliyorum ki üyelerimizin çalışanlarına vermiş olduğumuz eğitimlerle fuarlarda da fark yaratabiliriz. Bir masaya oturup alım heyetleri ile görüşme gerçekleştiğinde vardığınız sonuç tüm ekibin özeninin başarısı oluyor nihayetinde. Bu sebeple konu ne olursa olsun her zaman önemine dikkat çektiğim hususlar eğitim ve beşerî sermayeye zenginliğidir. Geçmiş dönemde Birliklerimizce verdiğimiz Dış Ticaret Uzmanlık eğitimlerinden mezun olan genç ve dinamik arkadaşlar firmalarımızın ihracat bağlantılarını sağlamaya başladılar. Şu ana dek GAİB olarak her biri 100 saatin üzerinde olan Dış Ticaret Uzmanlık eğitimlerinden 11 adet gerçekleştik. Eğitimlerimizden 212 kişi mezun olurken birçoğu da firmalarımızın dış ticaret departmanlarında çalışmaya devam ediyorlar. Hep dediğimiz gibi hem ürünlerimiz iyi, kaliteli ve katma değerli olacak hem de ürünlerimizi pazarlayacak beşerî sermayemiz kaliteli olacak. İkisini bir araya getirdiğimizde ise başarı kaçınılmaz olacaktır” ifadelerine yer verdi.

“Ürünlerimizin lezzeti şehirlerimizin adını dünyaya duyurdu”

SIAL-Paris'e Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden katılan firmalar ülkemizi son derece başarılı bir şekilde temsil etti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne ait yeni nesil ürünler ve zengin gıda çeşitlerini stantlarda tanıtıldı. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden fuara katılan firmaların stantları gezen Kileci, “Güneydoğu Anadolu ihracatının en önemli parçalarından olan gıda ürünlerinin küresel pazarda yaygınlaşması bizler için çok önemli bir husus. Bugün burada Antep fıstığını, Malatya gün kurusunu, Maraş tarhanasını şehirlerimizin adıyla ifade etmek ve farklı uluslara sahip firmalardan duymak gerçekten gurur kaynağı. Ürünlerimizin lezzeti şehirlerimizin adını dünyaya duyurdu. Bölgemizin eşsiz gıda ürünleri sayesinde Türk ürünlerinin bilinirliği ve yaygınlığı git gide artış gösteriyor. Bizler de ihracatçılarımızın uluslararası pazarlarda bu başarılarını gördükçe bundan gurur duyuyoruz” dedi.

“Verimli geçen bir fuar deneyimi”

Türkiye'den toplam 387 firmanın katıldığı SIAL Paris 2022 Uluslararası Gıda Fuarı'nda Türk stantlarının görmüş olduğu ilgiden memnuniyetini belirten Başkan Fikret Kileci, “Paris'te gerçekten gurur duyduğum anlarla dolu bir fuar deneyimi yaşadık. Standımızı ziyaret eden Paris Büyükelçimiz Sn. Ali Onaner ve OECD Daimî Temsilci Sn. Prof. Dr. Kerem Alkin ile ülkemizin ihracatına yönelik istişarelerde bulunma şansı yakaladık. Ayrıca belirtmek isterim ki birçok ülkeden gelmiş olan önemli alıcıların Türk firmalarıyla temas kurması ihracatımız için son derece umut verici bir durum oldu. Fuara katılan ve ülkemizi temsil eden bütün firmalarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.