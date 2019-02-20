Türkiye Barolar Birliği ile NCR Hastanesi sağlık protokolü imzaladı

Anlaşma kapsamında Avukatlar hastaneden alacakları tedavi hizmetlerinden indirimli yararlanacak.

Taraflar adına Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı ve NCR Hospital Tıbbi Hizmetler Direktörü Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu'nun imzaladığı sözleşme kapsamında baro kartı ile hastaneye başvuran tüm avukatlar ayaktan ve yataklı tedavi hizmetlerinden belirlenen oranlarda indirimli yararlanacak.

Anlaşma, avukatların eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları da kapsıyor.