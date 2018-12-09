Türkiye Bayan Voleybol 2 Ligi

ligi 6. Gurupta üç yıldan beri namağlup unvanla yola devam eden Merinosspor Bayan Voleybol takımı, son lig maçında en yakın takipçisi Antakya Belediyesporu 3-0 mağlup etti.

liginin 6. Gurupta liderliğe oturan Merinos spor namağlup unvanıyla yoluna devam ediyor. Gurubunda en yakın takipçisi olan Antakya Belediye sporu kendi sahasında ağırlayan Merinos spor rakibini puansız gönderdi. Merinos spor bayan voleybol takımı Antakya Belediye sporla yaptığı karşılaşmada birinci setti üstünlük sağlayarak 25-18 alırken ikinci seti Antakya Belediye spor aldı. Üçüncü ve dördüncü setlerde üstün bir oyun sergileyen Mavi Melekler maçı kazanarak en yakın rakibi ile puan farkını üçe çıkardı. Sezon başında yaptığı transferlere yenilerini ekleyen Merinos spor takımı daha da güçlendirmek için oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Bayan voleybol 2.liginin en güçlü ekiplerinden olan Merinos spor Kulübü Başkanı ve antrenörü Ali Bağcı, maç sonrası yaptığı açıklamada son üç yıldan beri namağlup olarak guruptan lider çıktıklarını, bu yılda lider olarak finallere katılacaklarını ifade etti. Bağcı, "Sezon başında bir çok sporcumuzu takımımıza kazandırdık. Son yaptığımız transferle daha da güçlendik. İkinci yarıda da sporcu takviyesiyle finallere katılmak istiyoruz. Finallerde yaşadığımız şansızlıkları yaşamamak adına daha temkinli hareket ediyoruz. Bu yıl 1. Lige çıkacağımıza inanıyorum. Kulüp olarak kurulduğumuz günden beri alt yapıya önem vermekteyiz. Başarılarından dolayı sporcularımıza, teknik ekibime ve bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.