Türkiye Halı Sektör Kurulu Başkanı Kaplan, sanayicileri kutladı

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, İstanbul Sanayi Odası tarafından bugün yayınlanan İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018 listesine giren Gaziantepli firmaları kutladı. İSO ikinci 500 sıralamasına Gaziantep'ten 7'si halı firması olmak üzere toplam 33 firma yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi kuruluşlarının 2018 yılı verileri üzerinden yaptığı “İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018” araştırmasının sonuçlarına göre Gaziantep'ten İSO ikinci 500'de toplam 33 firma listeye girdi. Türkiye Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan sosyal medya üzerinden yayınladığı kutlama mesajında sıralamaya giren firmalar arasında 7 halı firmasının bulunmasının da memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan "İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018” araştırması sonuçlarında da Gaziantep'ten 24 firma listeye girmişti.