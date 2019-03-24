Türkiye Hokey Süper Ligi'ne Gaziantep ev sahipliği yapıyor

Gaziantep'te oynanmakta olan Türkiye Hokey Federasyonu 2018-2019 sezonu Erkekler Açık Alan Süper Ligi 1. Etabında liderlik koltuğuna bir kez daha oturan Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı, 15 puanla namağlup unvanıyla şampiyonluğa koşuyor.

Gaziantep'te yapımı tamamlanan açık alan hokey sahası Türkiye Hokey Federasyonu 2018-2019 sezonu Erkekler Açık Alan Hokey Süper Ligi'ne ev sahipliği yapıyor. Güçlü takımların yer aldığı süper ligde lider Gaziantep Polisgücü Hokey takımı namağlup unvanla şampiyonluğa adını yazdırırken, maçların salı günü son bulacağı ifade edildi. Şu ana kadar yapılan bütün maçları farklı skorlarla kazanan Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, 15 puanla liderlik koltuğunda otururken, inşası yeni tamamlanan açık alan hokey sahasından dolayı Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti. Başkan Kaplan, “Gaziantep önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yapıyor. Yapımı tamamlanan açık alan hokey sahamız için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ediyoruz. Sahanın eksiklerinin de kısa bir sürede giderilmesini temenni ediyoruz. Takımımız şu ana kadar karşılaştığı bütün maçları namağlup unvanla kazanmış liderlik yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Birinci etabın ardından 2 Nisan'da başlayacak olan kadınlar açık alan süper ligi birinci etabında da kadın takımımız yarışacaktır. Şu ana kadar elde edilen başarılardan dolayı teknik ekibimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.