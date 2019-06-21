Türkiye-Irak İş Forumu'nda Irak'ta yaşanılan sorunlar anlatıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve kurmaylarıyla Türkiye İhracatçıları Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin katıldığı Irak-Türkiye İş Forumu düzenlendi. Forumda TİM Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkay'a ihracatçıların Irak'ta yaşadığı sorunları dile getirerek çözümü için destek istedi.

Türkiye'den Irak'a gerçekleştirilen hububat bakliyat ihracatıyla ilgili son dönemlerde yaşanan sorunları dile getiren ve iki ülke arasında ki sektörle ilgili yıllık ihracat rakamları hakkında formda bilgiler veren Mahsum Altunkaya sorunların en kısa zamanda çözüme kavuşmasını beklediklerini ifade etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle ile beraberinde ki heyetin katılımıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirilen Irak-Türkiye İş Formunda iki ülke arasında ki ticaretin arttırılması ve yeni yatırımların gerçekleştirilmesine yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Forumda mevcut ticaret pozisyonlarının geliştirilmesi de gündeme geldi.

TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya da Bakan Pekcan'ın heyetinde Irak-Türkiye İş Formuna katılarak son dönemlerde ihracatçıların Irak'ta yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Farklı ülkelerde Türk markalarının taklit edilerek Irak pazarında pazarlanmaya çalışıldığına da dikkat çeken Altunkaya sevkiyatlarda tır şoförlerinin karşılaştığı sıkıntıların yanı sıra vize uygulamalarında karşılaşılan sorunları da gündeme taşıdı.

Son otuz yıldır Irak'a büyük destek verdiklerini ve Türkiye'nin dost, kardeş komşusu olarak gördükleri Irak pazarında daha etkili olmak istediklerine de dikkat çeken Altunkaya, toplantıya katılan Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani'den bu hususlarda destek istedi. 2019 yılında gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekse Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın girişimleriyle bazı konularda önemli çözümlere kavuşulduğuna da dikkat çeken Altunkaya Türkiye'den gelecek yatırımcılar için bu tür sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani de sorunların çözümü için gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade ederek, “Türk şirketlerini Irak'ta çeşitli alanlarda yatırım yapmaya çağırıyorum” diye konuştu.