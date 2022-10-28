Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Acar'dan 29 Ekim kutlama mesajı

Başkan Acar mesajında, Birinci Dünya Savaşı sonrası yurdun dört bir taraftan emperyalist güçlerce işgal edildiğini belirterek, “Vatanına, bayrağına ve özgürlüğüne düşkün olan milletimiz kendisinden kat ve kat güçlü olan düşman kuvvetlerine karşı kahramanca bir mücadele vererek Türkiye Cumhuriyetini kurmuştur. Toplumun tüm kesimlerinin top yekun mücadelesinin eseri olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun yıldönümünü coşku, gurur, heyecan ve sevinçle kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘En büyük eserim' dediği Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak ve güçlendirmek için herkesin üzerine düşen görevleri yapması gerektiğine dikkat çeken Başkan Halit Acar, “Atalarımızdan bizlere en değerli miras olarak kalan Cumhuriyeti güçlendirerek gelecek nesillere bırakmak en büyük hedefimizdir. Bu amaçla, iş dünyası olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir' şeklindeki sözlerini rehber alıyor ve ülke ekonomisini güçlendirmek için tüm enerjimizle çaba gösteriyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılında başta Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.