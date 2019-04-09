Türkiye Kadın Hokey Süper Ligi birinci etabı tamamlandı

Türkiye Hokey Federasyonu 2018-2019 Süper Ligi Kadınlar Açık Alan Ligi birinci etabına ev sahipliği yapan Gaziantep'e maçları takip etmek için gelen THF Başkan Vekili Bayram Yüksel ligin ilk etabının başarıyla tamamlandığını, Gaziantep'te bulunan hokey tesislerinde ki fiziki yetersizliklerden dolayı gerek kadınlar gerekse erkekler süper liginin Osmaniye'de oynanacağını ifade etti.

Türkiye Hokey Federasyonu 2018-2019 Süper Ligi Kadınlar Açık Alan Süper Liginin birinci etabı tamamlandı. 8 takımın yarıştığı kadınlar Türkiye Süper Liginde birinci etabı Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü lider tamamlarken ikinciliği Bolu Belediye Spor Kulübü, üçüncülüğü ise Gaziantep Doruk Spor elde etti. Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel yaptığı değerlendirmede “Daha önce erkekler süper liginin ilk etabını Gaziantep'te yaptık. Kadınlar süper ligi ilk etabını da başarıyla gerçekleştirdik. Toplam sekiz takımın yarıştığı kadınlar hokey süper liginin ilk etabı başarıyla tamamlanmıştır. İkinci etapları da Gaziantep'te yapmayı planlamıştık. Ancak Gaziantep'te yapımı yeni tamamlanan hokey sahasının fiziksel eksiklikleri buna engel. Bir an önce özellikle tribün, skorboard ve diğer fiziki eksikliklerin yapılması gerekiyor. Kadın ve erkek süper lig ikinci etaplarını aynı anda yapacağız. Gaziantep'te ki tesiste ışıklandırma olmadığı için gece maçları oynama şansımız yok. Bunun için ligin ikinci etaplarını Osmaniye'ye almak zorunda kaldık. İlgililerin en kısa zamanda bu güzel tesisin fiziki yetersizliğini gidermesi, ulusal ve uluslararası normlara kavuşturması gerekiyor. Bizlere desteklerinden dolayı Gaziantep Valisi Sayın Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'e teşekkür ediyoruz” dedi.