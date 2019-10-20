Türkiye Kupası Şahinbey'in

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Tokat'ta organize edilen Ampute Futbol Türkiye Kupası final müsabakasında Ortotek Gaziler'i 2-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 16-20 Ekim tarihleri arasında Tokat'ta düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası karşılaşmalarında rakiplerini farklı mağlup eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, finalde Ortotek Gaziler'i de 2-1 mağlup ederek, Türkiye Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu. Final karşılaşmasında Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel takımı yalnız bırakmayarak, kupa sevincini birlikte yaşadı.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan başarıdan dolayı oyuncuları tebrik ederek, “Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak Ampute Futbol takımına ayrı bir önem veriyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız ve Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun da desteği ile Ampute liginin lokomotif takımı haline geldik. Ampute Futbol'u için yapılan yatırımlar meyvesini vermeye başladı. Lig Şampiyonluğu ve akabinde kazanılan Türkiye Kupası, şehrimiz adına ve kulübümüz adına gurur verici. Oyuncularımız oynadıkları tüm karşılaşmalarda yüreklerini ortaya koyarak oynadılar. Finalde ise Ortotek Gaziler'i 2-1 mağlup ederek kupayı Gazişehrimize götürüyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyor ve tebrik ediyorum” diye konuştu.