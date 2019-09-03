Türkiye ve Ortadoğu yapı sektörü Gaziantep'te buluşuyor

Türk yapı sektörünün Ortadoğu ve Afrika ile Gaziantep'te buluşacağı Buıldeast Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ve eş zamanlı olarak düzenlenecek Gayrimenkul Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı, 03-06 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak fuarlar yapı sektörüne yön veren yerli ve yabancı firmaların buluşma noktası olacak.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ve AKORT Fuarcılık işbirliği ile gerçekleştirilecek fuarlar; yapı malzemeleri sektörü temsilcilerinin ürün, hizmet ve teknolojilerinin sergilenmesinin yanı sıra; üretici ve satıcı firmalarla, sektör profesyonellerini ve yatırımcılarını bir araya getirerek ve Ortadoğu'nun yeniden yapılaşmasında köprü görevi üstlenecek.

Fuarlar üretici firmalara, meslek odalarına, üniversitelerin mimarlık, mühendislik bölümlerine, sivil toplum örgütlerine, kamu kuruluşlarına ve sektör yayınlarına da ev sahipliği yaparak fuar boyunca düzenlenecek etkinlik programları ile yapı dünyasına ışık tutmaya devam edecek. Düzenlenecek sektörel etkinlikler, yeni iş ve işbirliği fırsatları sağlarken, profesyonellere bilgi akışı sağlayacak, yeni iş fırsatları oluşturulmasına katkıda bulunacak.

“Farklı sektörlerde düzenlediğimiz fuarlarla ülkemize canlılık kazandırıyoruz”

Sanayi ve üretim şehri Gaziantep'in, Ortadoğu Bölgesi'nin yeni ve güçlü buluşma noktası olacağını dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Farklı sektörlerde düzenlediğimiz fuarlarla ülkemiz ve bölgemize sektörel anlamda önemli bir canlılık kazandırmaya gayret ediyoruz” dedi.

Gaziantep'in birçok alanda üretim yapan bir kent olduğunu kaydeden Adnan Ünverdi, “Suriye'de devam eden bu olumsuz durum muhakkak sona erecek ve bu ülke yeniden inşa edilecek. Bu noktada inşaat ve yapı sektöründe tecrübe sahibi olan şehrimiz için önemli bir fırsat doğmuş olacak. Kentimizdeki firmalarımız yakın komşu ülkelerin yeniden yapılanması ve inşa edilmesine katkıda bulunacak. Bizler bu süreci iyi değerlendirmeli ve bölge ülkelerinin alt ve üst yapısının inşasında çok daha etkin rol üstlenmeliyiz. Bunu yapacak altyapıya ve potansiyele sahibiz” diye konuştu.

“Suriye ve Irak'ın imarına talibiz”

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, fuarın iç piyasanın canlanmasına olumlu katkı sağlayacağını belirterek, “İnşaat sektörü, onlarca sektörü doğrudan etkilemesi, istihdam ağırlıklı bir sektör olması ve ekonominin genel durumunu yansıtması açısından büyük önem taşıyor. Adeta ekonominin lokomotifiyiz. İnşaat sektörünün canlanması demek, tüm piyasaların canlanması demektir. Bu nedenle sektörümüzün büyümesi ve piyasaların canlanmasını sağlayacak her türlü etkinliği çok önemsiyoruz. Fuarlar alıcı ile satıcının bir araya geldiği, ekonomiyi canlandıran önemli organizasyonlardır. Bu yıl ikinci kez düzenlediğimiz fuarımıza özellikle Ortadoğu ülkelerinden yoğun bir katılım bekliyoruz. Fuarın, Gaziantep inşaat sektörünün dışa açılımına olumlu etki yapacağını düşünüyoruz. Dünyanın dört bir tarafında başarılı projelere imza atan Türk müteahhitleri olarak Suriye ve Irak'ın yeniden imarında aktif rol oynamak istiyoruz. Gaziantep, sektördeki birikim ve tecrübesi ve coğrafi yakınlığı ile komşu ülkelerin imarında en etkili şehir olacaktır” şeklinde konuştu.

“Fuarlar hem bölgemiz, hem de Suriye ve Irak'taki sektörel ihtiyaçların karşılanmasına öncülük edecek”

Fuarların bölge ve ülke ekonomisine katkısının yadsınamaz bir gerçek olduğunu ifade eden Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya da, “Ülkemizde ve dünyada önemi gün geçtikçe artan fuarlar ekonominin nabzının tutulduğu önemli ticari platformlardır. Fuarlar sayesinde yüzlerce alıcı ve satıcı bir araya gelerek iş bağlantıları kurabilmekte, böylece ekonominin çarklarını ve dinamiklerini harekete geçirmektedir” dedi.

Akkaya, “Bu yıl ikincisinin gerçekleşeceği, Buildeast 2.Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ve Gayrimenkul 2.Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansmanı Fuarları da bu bağlamda yapı ve emlak sektörleri için önemli bir buluşma noktası olacak. Hem bölgemiz, hem de Suriye ve Irak'taki sektörel ihtiyaçların karşılanmasında öncülük edecek. Geçen sene ilk adımını attığımız, bu sene ikincisini düzenlediğimiz bu önemli fuarlarla sektöre ve şehrimize katkı sağlamak bizi gururlandırmaktadır. Fuarlarımıza katılan firmalara ve destek veren tüm kurumlara teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.