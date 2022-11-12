SANKO Üniversitesi, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde “Türkiye Yüzyılına Nefes” Kampanyası'na destek verdi.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. ve Genç Tema Kulübü Akademik Danışmanı Ece Erözgür, Çevre Kulübü Başkanı ve üyesi öğrenciler ile idari personel “Daha Yeşil Bir Türkiye” sloganıyla fidanları toprakla buluşturdu.

Doğanca Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Gaziantep Valisi Davut Gül, SANKO Üniversitesi öğrencilerini kampanyaya verdikleri destekten dolayı tebrik ederek, anı fotoğrafı çektirdi.