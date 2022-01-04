Türkiye'den 2021'de 9 milyar 156 milyon 524 bin dolarlık hububat bakliyat ihracatı

Türkiye genelinde 2021 yılında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 25,57'lik artışla toplam 9 milyar 156 milyon 524 dolarlık hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yapıldı. İhracat rakamlarını değerlendiren TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, “Büyük zorluklar yaşanmasına rağmen ihracat için yılmadan usanmadan var gücümüzle çalışarak 2021 hedeflerini başardığımız bir yılı geride bıraktık” dedi.

TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya zorlu bir yılın geride kaldığını ve sektörel hedefi aştıklarını ifade ederek Türkiye genelinde bir önceki yıla oranla yüzde 25,57'lik artışla 2021 yılında toplam 9 milyar 156 milyon 524 bin dolarlık Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini ifade etti. Altunkaya yaptığı değerlendirmede, “İhracatçılarımız bütün zorlukları aşarak 2021 yılında dünyayı kasıp kavuran pandemiye rağmen yılmadan, usanmadan çalışarak 2021 yılı hedefimiz olan 9 milyar doları geride bırakarak toplam 9 milyar 156 milyon 524 bin dolarlık hububat bakliyat ihracatına imza attı. Hepsini yürekten kutluyorum. 2022 hedefimizi Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz son sektör kurulunda 11 milyar dolar olarak belirledik. 2022 yılı hepimiz için daha çok çalışmak, üretmek, ihraç etmek zorunda olduğumuz bir yıl. Ülkemizin gelişmesi, istihdamın arttırılması için bunu yapmak bütün vatandaşlarımızın ortak görevidir” ifadelerini kullandı.

“2022 yatırım üretim istihdam ve ihracat yılı olmalı”

Pandemiyle birlikte bütün iş kollarında olduğu gibi ihracatta da kuralların yeniden yazıldığını ifade eden TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, “Elbette global bir salgınla mücadele etmek ve sağlık sorunlarının yaşandığı bir dünyada ihracat yaparak nihai tüketiciye ulaşmak çok zor. Bizler bu zorlukları aşıp, dünya sofralarına Anadolu'nun bereketli topraklarında üretilen sağlıklı ürünlerimizi sunarak büyük katkı sağladık. 2022 yılında mevcut pazarlardaki payımızı attırırken yeni hedef ülkelere yönelerek buralarda da kalıcı pazarlar oluşturmak için var gücümüzle çalışacağız. Yüksek katma değerli ürünlerimizle dünya pazarlarında her zamanki gibi güçlü olmaya ve sürdürülebilir ihracatla şartlar ne olursa olsun kesintisiz ihracatımızı yapmaya devam etmek istiyoruz. İhracatta yaşanılan sıkıntıların çözümü için devletimizin ilgili bakanlıklar ile sürekli temas halindeyiz. Başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere dünyanın bütün kıtaları bizim için önemli hazarlardır. 2022 yılının yatırım, üretim, istihdam ve ihracat yılı olmasını diliyoruz” diye konuştu.