Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşundan 29'u Gaziantep'ten

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'na göre Gaziantep'ten 29 firmanın listede yer aldığını söyledi.

İlk 500 arasında yer alan firmaları tebrik eden Ünverdi, Gaziantepli sanayicilerin kriz dönemlerindeki farkını bir kez daha ortaya koyduğunu ve zorlu koşullardaki başarısıyla ülkemize güç kattığını kaydetti. Adnan Ünverdi, İSO 500 listesinde, 2018 yılında 24 olan firma sayısının 2019 yılında 26'ya, 2020 yılında ise küresel sorunlara rağmen 29'a yükseldiğini belirtti. Gaziantep için “moral veren şehir” ifadesini kullanan Adnan Ünverdi, 2019 yıl sonunda Gaziantep'in ihracatındaki rekor artışın İSO 500 yansımalarının işaretini daha önceden verdiğini dile getirerek, “Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan, kendini yenileyen ve yeni yatırımlarla ülke ekonomimize güç katan firmalarımızla ne kadar gurur duysak azdır. 2020 yılı tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de pandemi ve binbir zorlukla geçmiştir. Reel sektör bu dönemde üretim, istihdam ve dış ticaretteki başarısıyla ekonomik ve sosyal anlamda sürdürülebilirliğin sağlanmasında etkin rol üstlenmiştir. 2020 yılında pandemi koşullarına rağmen kentimiz ihracat rekoru kırmış ve Gaziantep'ten 7 milyar 935 milyon dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu yılın ocak-nisan döneminde de şehrimizin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,9 oranında artış göstermiştir. Bundan sonra da günün teknolojileri ve yenilikçi bir anlayışla ülkemiz için üretmeye ve sanayide öncü olmaya devam edeceğiz. Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de sanayicilerimizin yaşamış oldukları sorunların çözümü başta olmak üzere, verimliliği ve dijitalleşmeyi ön plana alarak yeni projelerle sanayicilerimize yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katma değeri yüksek, ileri teknolojili, yerli ve milli üretimlerimizi artıracak projeler gerçekleştiriyoruz. Geldiğimiz noktada ise alınan tedbirler ve aşı çalışmaları ile inşallah pandeminin gündemimizden çıkmasını temenni ediyor, hem ekonomik hem de sosyal anlamda çok daha güzel günlere hep birlikte kavuşacağımız günlerin yakın olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bundan sonra da İSO 500'de Gaziantep'ten daha fazla firmanın yer alabilmesi için çalışacaklarının altını çizen Ünverdi, “Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan ve ülkemize güç katan tüm firmalarımızı tebrik ediyor, gelecek adına sanayimize ışık tutan bu özel çalışma için İstanbul Sanayi Odası ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.