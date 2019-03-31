Türkiye'nin en küçük mahallesinden MHP çıktı

Türkiye'nin en küçük mahallesi olan Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Sütlüce Mahallesi'nde kullanılan 18 oyun tamamını MHP'nin Belediye Başkan adayı Sait Kılıç aldı.

Oğuzeli ilçesinde 18 seçmeni bulunan Sütlüce Mahallesi'nde kurulan bir sandıkta tüm mahalleli sandık başına gitti. Sayımı tamamlanan sandıktan Cumhur İttifakı ve MHP'nin Oğuzeli Belediye Başkan adayı Sait Kılıç'a 18 oy çıktı. Geçersiz oyun olmadığı sandıktan diğer partilere ise hiç oy çıkmadı.