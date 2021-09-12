Türkiye'nin ilk AVM çocuk kütüphenesi yoğun ilgi görüyor

Sanko Park ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde ağustos ayında açılışı yapılan ve Türkiye'nin İlk AVM Çocuk Kütüphanesi olan Mehmet Akif Ersoy Çocuk Kütüphanesi'ne öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösteriyor.

Sanko Park AVM Genel Müdürü Niyazi Büyükaksu, çocuk yaşta kitap okuma alışkanlığının gelecek adına büyük önem taşıdığını belirterek, “Türkiye'nin ilk AVM çocuk kütüphanesini hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi. Sanko Park içerisinde hizmet veren kütüphanenin Gaziantep açısından kıymetli bir kazanım olduğuna vurgu yapan Büyükaksu, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı edinip bilgili ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi bakımından değerli bir projeyi hayata geçirdik” diye konuştu. Sanko Park'ın kurulduğu günden beri toplumsal konulara duyarlılığı ve sosyal sorumluluk projeleriyle birbirinden değerli çalışmalara imza attığını anımsatan Büyükaksu, “Şehrimiz ve ülkemiz için yararlı olacak projelere katkı sunmak her zaman önceliğimizdir. Türkiye'nin ilk AVM çocuk kütüphanesinin tüm Türkiye'ye örnek olmasını ve yaygınlaşmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hem okuma alışkanlığı hem de sorumluluk bilinci kazanıyorlar

Gaziantep'e şehir dışından ziyaret amacıyla geldiğini ve AVM içerisinde uygulamalı çocuk kütüphanesi bulunduğunu görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Muhammed Ali Özaslan ise şunları söyledi:

“AVM'lerde genelde oyun alanları bulunuyor. Sanko Park içerisinde çocuk kütüphanesi görünce çok mutlu olduk. Özellikle masal saatlerinin olmasını çok başarılı buldum. Gaziantep'te yaşayanlar açısından güzel bir hizmet olan bu projenin Türkiye'de bütün AVM'lere örnek olmasını ve uygulamanın yayılmasını diliyorum.”

Çocuklarıyla birlikte Mehmet Akif Ersoy Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret eden Esra Şerafettinoğlu da kütüphaneyi AVM'de gezerken gördüğünü ve inceledikten sonra çocuklarını üye yaptığını kaydetti.

“Her işimiz düştüğünde çocuklarımızın emanet aldığı kitapları değiştirebiliyoruz” diyen Şerafettinoğlu, duygularını şöyle paylaştı:

“Ulaşılabilir konumda olması çok güzel. Veliler açısından da çok güzel bir uygulama. Aldığımız kitapları iki günde bitirip tekrar getirdik. Hem maddi hem de manevi anlamda avantaj sağlıyor. Uygulama çocuklarımızı okumaya teşvik ederken, emanete değer verme ve sahip çıkma gibi önemli değerleri de kazandırıyor. Türkiye'ye örnek olan kütüphanenin hizmet vermesine katkı sunan herkese teşekkür ederim.”

Öğrenciler uygulamadan memnun

İlkokul 5'inci sınıf öğrencisi Hişam Alsabek ise kütüphaneye ilk kez geldiğine dikkat çekerek, “AVM içerisinde kütüphane çok güzel bir uygulama olmuş. Çalışanlar da çok yardımcı oluyor. Kardeşimle birlikte geldik, çok mutlu olduk. Çocuklara değer verip bu olanağı sağlayan herkese teşekkür ederim” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi Yağmur Erva Taşçı da kütüphaneyi çok güzel bulduğuna işaret ederek, kitaplara baktığını, masal dinlediğini, kitap okuduğunu ve çok beğendiğini bildirdi.

Kütüphanenin farklılığı

Sanko Park AVM Mehmet Akif Ersoy Çocuk Kütüphanesi'nde 12 bin kitap ve yetişkin kitaplığı bulunuyor. Okuyucular dijital erişimi; cep telefonu aplikasyonu olan ‘‘Gaziantep Okuyor'' isimli uygulamadan sağlayabiliyor. Bu uygulama ayrıca 27 bin kitaptan oluşan dijital bir kütüphane olarak aktarılabiliyor. Uygulamalı çocuk kütüphanesi olması dolayısıyla müzik, drama, resim, mozaik, P4C (felsefe), masal atölyelerinin bulunduğu kütüphanede, çocuk-yazar buluşmaları, okuma saatleri ve meslek tanıtımları da yer alıyor. Çocuklar, uzman kütüphaneciler ve masal anlatıcıları tarafından karşılanıyor, ödünç kitap alabiliyor ve 15 gün için ödünç aldıkları kitapları, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kendilerine en yakın çocuk kütüphanesine de iade edebiliyor. Mehmet Akif Ersoy Çocuk Kütüphanesi'nde, aktif üyelik sistemi sayesinde çocuklar, Gaziantep'te bulunan diğer çocuk kütüphanelerine de erişim imkanı sağlayabiliyor.

Sanko Park

“Gaziantep'in alışveriş merkezi” Sanko Park, 2009 yılında faaliyete başladı. Toplam 127.489 m2 inşaat alanı ve 56.144 m2 kiralanabilir alanı bulunan Sanko Park'ta, her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza yer alıyor. Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2020 yılına kadar 600'den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 470 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.

Türkiye'nin ilk AVM çocuk kütüphanesinin de bulunduğu Sanko Park'ta, bin 200 araç kapasiteli kapalı otopark ve 50 araçlık Vale Park ile ziyaretçilere ayrıcalıklı hizmet sağlanıyor.