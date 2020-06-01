Türkiye'nin ilk doçentlik e-Sözlü Sınavı yapıldı

Gaziantep Üniversitesi, Türkiye'nin ilk doçentlik e-Sözlü Sınavı'nı yaptı. Yapılan sınavla Dr. İlkay Doğan doçentlik unvanını aldı.

Türkiye'de birçok üniversitenin tercih ettiği bireysel iletişim ve telekonferans yöntemlerinin aksine, doğrudan çevrimiçi dersler için tasarlanmış platformları aynı anda öğretim elemanları ve öğrencilerinin tercihine sundu.

Gaziantep Üniversitesinin Türkiye'de aynı anda iki çevrimiçi ders platformunu başarıyla kullanan nadir üniversitelerden birisi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ali Gür, üniversite olarak salgının Türkiye'de görülmesinin hemen ardından 17 Mart'ta başlatılan toplantıların, dijitalleşmesi sürecini fakülte-enstitü-yüksekokul-bölüm başkanlıkları düzeyinde birim toplantılarına kadar inerek gerçekleştirildiğini vurguladı.

Lisansüstü düzeyde ise tez savunma, tez izleme ve yeterlik sınavlarını da çevrimiçi gerçekleştirerek eğitim öğretim faaliyetlerinin her aşamasında başarılı adımlar atıldığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Bugün üniversitenin bütün süreçlerine genelleştirilen dijital toplantılara doçentlik e-sözlü sınavı yapılarak bir yenisi daha eklendi. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın (ÜAK) 15 Mayıs 2020 tarihinde doçentlik sözlü sınavlarının e-Sözlü Sınav şeklinde üniversitelerin yetkili kurullarınca karara bağlanarak yapılabileceğine ilişkin kararının üzerinden 15 gün geçmişken gerçekleştirilmesi Gaziantep Üniversitesi'nin kalite ve gücünü bir kez daha göstermiştir” dedi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, yıllar öncesinden uzaktan eğitimin fikri hazırlıklarını yaptıklarını ve attıkları adımlarla sürece hazırlıksız yakalanmadıklarını ifade ede etti.

GAÜN Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi İlkay Doğan'ın doçentlik e-Sözlü Sınavı'nın başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Can Demirel, sınavın sorunsuz tamamlanmasındaki katkılarından dolayı Uzaktan Eğitim Merkezi çalışanlarına teşekkür etti.

Tıp Fakültesi doçentlik kadrosuna başvuran Doç. Dr. İlkay Doğan ise Türkiye'de ilk doçentlik e-Sözlü Sınavı'na giren kişi olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Pandemi sürecinde, doçentlik sözlü sınavı gibi yoğun stres olabilecek bir sınavın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesinden dolayı mutluyum. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ali Gür başta olmak üzere süreçte emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu duyguları benimle aynı yoğunlukta yaşayan eşim ve doğacak çocuğumuza da hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Üniversite Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAUZEM) Müdürü Doç. Dr. Metin Özkan da, adı sınav olsa da farklı üniversitelerden bilim insanlarının bir araya gelebildiği platformun, bilginin paylaşımı ve çoğaltılması açısından aday ve jüri üyelerini mutlu ettiğini görmenin kıvancını yaşadıklarını vurguladı.