Türkiye'nin tekstil ihracatının yüzde 22,7'si Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden

Kileci, Türkiye'nin tekstil ihracatının yüzde 22,7'sinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yapıldığını açıkladı.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Kileci, 2021 yılı tekstil sektörü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Pandeminin etkisinin devam ettiğini aktaran Kileci, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 2 milyar 298 milyon 514 bin dolar değerindeki ihracatıyla Türkiye'nin yapmış olduğu tekstil ihracatından yüzde 22,7'lik pay aldığını söyledi.

Tekstil ihracatında Cumhuriyet rekoru

Türkiye'nin geçtiğimiz yıla göre tekstil ürünlerinde yüzde 39,3'lük artış ile 10,1 milyar dolar ihracatı yaptığını ve bu rakamın Cumhuriyet rekoru olduğunu ifade eden Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Kileci, “Pandeminin etkileri devam ederken başladığımız 2021 yılında, bir önceki yıl tekstil sektöründe pandemiyle kazandığımız avantajları sürdürmeye devam ettik. Üretimde yaşanan rekabet avantajı ve Bölgemizin gösterdiği hummalı çalışma ihracat rakamlarımıza da yansıdı. 2021 yılında Türkiye tekstil ve hammaddeleri sektörü, yüzde 39,3 oranında bir artışla 10,1 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihi rekoruna ulaştı. Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz ise 2021 yılında geçtiğimiz yıla göre yüzde 43'lük bir artışla gerçekleştirdiği 2 milyar 298 milyon 514 bin dolar değerindeki tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatıyla, ülke ihracatından yüzde 22,7'lik bir pay aldı. Birliğimizin toplam ihracatı ise yüzde 33 artışla 3 milyar 671 milyon 885 bin dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılında Birliğimiz toplam ihracatının yüzde 62,6'sını tekstil, yüzde 24,6'sını kimyevi maddeler, yüzde 7,5'ini konfeksiyon ürünleri, yüzde 3,5'ini çimento ve toprak ürünleri ve yüzde 1,8'ini makine ve aksamları oluşturmuştur. 2021 yılında tekstil ihracatımız 2020 yılına kıyasla yüzde 43, konfeksiyon ürünleri ihracatımız yüzde 14, kimyevi maddeler ihracatımız yüzde 18, çimento ve toprak ürünleri ihracatımız yüzde 36, makine ve aksamları ihracatımız ise yüzde 49 oranında artış göstermiştir” dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 183 ülkeye tekstil ihracatı

AB ülkelerine gerçekleştirilen ihracatın giderek arttığını vurgulayan Kileci, “2021 yılı boyunca Birliğimizden 183 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise 437,8 milyon dolarla Irak, 349,3 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 332,5 milyon dolarla İtalya olmuştur. Sektördeki üretim standartlarının yükselmesi ve katma değerli ürün ihracatı arttığından, 2021 yılı boyunca AB ülkelerinin ihracatımız içerisindeki payı giderek büyümüştür. Tekstil Birliğimiz bu olumlu tablonun oluşması için yıl boyunca çalışmalarını sürdürmüş, Almanya, Avusturya ve Fransa pazarlarına yönelik olarak düzenlenen ‘Medikal Tekstil ve Kişisel Koruyucu Ekipman Sanal Ticaret Heyeti' ile hem kişisel koruyucu ekipman hem de bu ekipmanların üretiminde kullanılan non-woven kumaşların üretiminde sahip olduğu potansiyeli değerlendirmiştir” ifadelerini kullandı.

“Bölge ihracatçılarımızın bu yükselişi hepimize gurur veriyor”

2021 yılında Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından ilki düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması'na da değinen Kileci, ayrıca bölge ihracatçılarının başarılarından dolayı gururlandıklarını söyleyerek, “Ticaret Bakanlığımızın destekleri, Türkiye İhracatçılar Meclisimizin koordinasyonunda Tekstil Birliğimiz organizasyonu ile 2021 yılında ilkini düzenlediğimiz Doku Kumaş Tasarım Yarışması ile katma değeri yüksek, ufuk açan kumaş tasarımlarıyla Türkiye'nin tekstil ihracatına ve marka gücüne katkı sunmayı hedefledik. Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde yaptığımız muhteşem yarışma finali ile sektörümüzün ‘tasarım yarışması' kültürüne bir renk de biz kattık. Ayrıca, ülkemizin en geniş kapsamlı tasarım etkinliği olan Türkiye Tasarım Haftası'nda yarışma standıyla yerimizi aldık. Her yıl düzenlenecek Doku Kumaş Tasarım Yarışması ile gençlerimiz aldıkları para ödülünün yanında kendilerine sağlanacak eğitim imkanları sayesinde yeteneklerini geliştirerek geleceğin tasarımcıları olacak ve sektörümüze katkı sunacaklar. 2021 yılını tarihi rekorlarla kapatan bölge ihracatçılarımızın bu yükselişi hepimize gurur veriyor. Çalışmalarımızın sonuç verdiğini görmek ve daima olumlu yönde gelişim gösteren Bölge ihracatının temsilcileri olmak bizleri mutlu ediyor. 2022 yılında da güçlü bir ihracat rakamına ve bölgesel büyümeye imza atacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle, başta tekstil sektörü olmak üzere, Bölgemizin tüm sektörlerinde azimle faaliyet gösteren ihracatçılarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.