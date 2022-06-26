Türkiye'nin, uluslararası standarda uygun ilk ve tek Pump Track parkı açıldı

Türkiye'de, uluslararası standarda uygun ilk ve tek olma özelliği taşıyan Pump Track Parkı, yoğun bir ilgiyle açıldı.

Çıksorut Millet Bahçesi içerisine yapılan Skate Park ve Pump Track Parkı'nın, açılışını yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bu park, Gaziantep'in spor turizmi açısından çok önemli. İlgili yarışmaların Gaziantep'e gelmesi için bu altlığı hazırlamamız gerekiyordu” dedi.

Özellikle son dönemlerde gençlerin yoğun talepleri dikkate alınarak yapımına başlanan Çıksorut Millet Bahçesi Skate Park ve Pump Track Parkı açıldı. Daha önce 8 Şubat Millet Bahçesi, Seyrantepe Millet Bahçesi ve Şehitkamil Vadi Park içerisinde yapılarak halkın hizmetine sunulan skate parkların ardından çalışmalarını sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Çıksorut Millet Bahçesi içerisine toplam bin 200 metrekare büyüklüğünde Skate Park ve Pump Track Parkı yaptı.

Kaykay, paten, skooter, bisiklet gibi araçların kullanımına uygun Çıksorut Millet Bahçesi Skate Park ve Pump Track Park, özellikleri ve uluslararası standartlara uygun kriterleri bakımından Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Her yaş grubuna uygun ve her seviyeye hitap eden sürücüler için eğlenceli anların yaşanabileceği park, aynı zamanda ulusal ve uluslararası şampiyonalara da ev sahipliliği yapacak.

“Ay-Yıldızlı bayrağımızı inşallah göndere çektirsinler”

Açılışın ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gençlerden gelen yoğun talep doğrultusunda çalışma yürüttüklerini kaydetti. Gaziantep'te yapılan müsabakaların çeşidinin ve sayısının arttırılmasını amaçladıklarını belirten Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Skate Park ve Pump Track Parkı'nın olduğu noktada kamulaştırma çalışmaları biraz uzun sürdü. Zamanı kazanmak adına 55 bin 500 metrekare büyüklüğündeki Çıksorut Millet Bahçesi'ni yaklaşık 3 yıl önce milletimizin hizmetine sunmuştuk. Skate Park ve Pump Track Parkı'nın olduğu noktadaki kamulaştırmalar bitince çalışmalarımızı hızlandırdık. Skate Park ve Pump Track Park deyip, geçmememiz gerekiyor. Bizim şu anda buranın dışında 8 Şubat Millet Bahçesi, Seyrantepe Millet Bahçesi ve Şehitkamil Vadi Park içerisinde skate parkımız var. Ama bunlar, uluslararası standartlara uygun parklar değil. Çıksorut Millet Bahçesi içerisinde hem antrenman sahası hem skate park hem de pump track dediğimiz alanla birlikte ulusal ve uluslararası müsabakaların yapılabileceği bir mekan elde ettik. Bu park, Gaziantep'in spor turizmi açısından da çok önemli. Değişik branşlarda Gaziantep'e gelen ulusal ve uluslararası müsabakalar var. Bizim; kaykay, paten, skooter, bisiklet gibi araçlarla ilgili yarışmaların da Gaziantep'e gelmesi için bu altlığı hazırlamamız gerekiyordu. Aslında bizi bu konuda bu noktaya getiren de gençlerimiz oldu. Gençlerimizden gelen talep doğrultusunda biz bu planlamayı yaptık. Biz bu spor dalının bu kadar meraklısının olduğunu bilmiyorduk. Çok şükür bugün, gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetine sunulmuş oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun. Kazasız, belasız olarak sporcularımız buradan yetişsin ve uluslararası müsabakalarda ay-yıldızlı bayrağımızı inşallah göndere çektirsinler diye temenni ediyoruz” diye konuştu.