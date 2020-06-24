Ücretsiz MYK belgelendirme sınavları ve teşvikleri başladı

Belirlenen hedef doğrultusunda vatandaşlarımızın ve Gaziantep'te ikamet eden geçici koruma altındaki Suriyelilerin belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan MYK mesleki yeterlilik sınavlarına girmeleri sağlanarak, sınava başvuru ve belgelendirme ücretlerinin tamamı proje bütçesinden ödeniyor.

Türkiye'de toplam 12 ilde ilgili odalarca devam eden projede verilen ücretsiz belgelendirme faaliyetinde, Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından da (GASBEM) 19 meslek kolunda yeterlilik belgesi sınavları yapılıyor.

GASBEM'de, köprülü vinç operatörü, makine bakımcı, makine montajcısı, frezeci, tornacı, tezgah işçisi, metal kesimci, metal levha işleme tezgâh işçisi, çelik kaynakçısı, elektrik pano montajcısı, elektrik tesisatçısı, işletme elektrik bakımcısı, PVC doğrama montajcısı, iplik bitim işleri operatörü, iplik eğirme operatörü, ön iplik operatörü, plastik enjeksiyon üretim elemanı ve plastik şişirme film üretim operatörü (ekstrüzyon) alanlarında mesleki yeterlilik belgesi veriliyor.

Yürütülen proje ile başta tekstil, makine, ayakkabı, terlik, plastik elektrik sektörlerde çalışan Türk ve Suriyeli işgücüne nitelik kazandırılması ve kayıt dışının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca işverenlerin proje kapsamında mesleki yeterlilikleri belgelendirilmiş kişileri istihdam etmeleri durumunda istihdam ettikleri kişi için asgari brüt ücretin yüzde 10'u ve SGK işveren primlerinin tamamı, (en fazla) 6 ay boyunca proje bütçesinden veriliyor.

İşverenlerin geçici koruma altındaki Suriyelileri istihdam etmekten doğacak çalışma izni masrafı da yine proje bütçesinden karşılanıyor.

Ülke çapında 30 bin kişinin mesleki becerisinin belirlenmesi, 15 bin kişinin mesleki yetkinliğinin belgelendirilmesi ve 3 bin kişiye istihdam sağlanması hedeflenmekte olan söz konusu projeden, halihazırda çalışan veya iş arayan vatandaşların yanı sıra geçici koruma altındaki Suriyeliler de faydalanabiliyor.