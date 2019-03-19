İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ çıktı

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, uçuruma yuvarlandı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, uçuruma yuvarlandı. Emniyet kemeri takılı olan sürücü feci kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.


Gaziantep'İn Yavuzeli ilçesinden Araban ilçesine seyir halinde bulunan M.T. idaresindeki 27 DS 597 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. İlçe çıkışında meydana gelen feci kazada sürücü M.T. hafif yaralandı. Emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazayı hafif atlatan M.T. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.