Udma Peynir Müzesine ziyaretçilerden tam not

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'ndeki Eski Hamam'ın restorasyonu sonucu hizmete açılan müzenin restoran bölümü, birbirinden lezzetli ürünlerin bulunduğu kahvaltılık menüsüyle misafirlerinden tam not alıyor. İlk aşamada, restoran bölümünde ziyaretçilerini ağırlayan müzenin yapımı tamamlandığında Antep peynirinin üretim süreci uygulamalı olarak adeta bir görsel şov ile anlatılacak. Coğrafi tescilli Antep peynirinin dünyaya tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli pay sahibi olacak müzede ayrıca 7'den 70'e herkes, peynirin hikayesi konusunda önemli bilgiler edinebilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi Başkanı Fikret Tural, yaptığı açıklamada, eski Türkçe'de “Udma”nın “sütün uyutulması” yani peynir yapımı için kullanılan bir kelime olduğunu belirterek, bulundukları mekânı peynir müzesi ve restoranı olarak kurguladıkları için “Udma” ismini tercih ettiklerini söyledi.

Yöresel lezzetleriyle ziyaretçilerin damağına dokunuyor

Müzenin yapımının sürdüğünü ancak ilk aşamada restoran bölümünün faaliyete başladığını anlatan Tural, Gaziantep'te kahvaltı kültürünün köklü bir geçmişe dayandığını dile getirerek, şunları söyledi:

“Dedelerimizin zamanından gelen besin değeri yüksek bir ürün olan toz zahter, geçmiş dönemlerde kilerlerde arta kalan, dökülen saçılan çekirdek artıkları, nohut kırıkları, fasülye kırıkları, çekirdek artıklarının hep birlikte dövülmesiyle yapılan kahvaltı ürünü. Bunun yanı sıra evde kurumuş bayat ekmeklerin soğan ve maydanozla karıştırılmasıyla elde edilen omaç var. Diğer yandan besleyici değeri çok yüksek nohutumuz var. Gaziantep'te genelde dürüm olarak tüketiliyor. Udma'da kahvaltıda çok nadir bilinen, baklava kırığı böreği de bulunuyor. Daha önceleri, baklavanın artan kenarları toplanarak gelir seviyesi düşük aileler tarafından dürüm yapılır yenirdi. Biz bunu Udma'da börek şekline getirdik. Yine Gaziantep'in kırma zeytini menüde mevcut. Restoranımız ağırlıklı olarak Gaziantep yöresine ait lezzetleri barındırıyor.”

Tarihi lezzetler kahvaltı masasına taşınıyor

Udma'da ilk kez kahvaltı yapan Gaziantepli Gonca Dalkılıç, bu restoranın diğer kahvaltı mekanlarından çok daha fazla çeşide sahip olduğunu belirterek, “Antep yöresine ait birçok ürün mevcut; lor peyniri, şeker böreği gibi. Biz Antepliler, sabahleyin ciğer yemeyi severiz. Dolayısıyla ciğer olsun, nohut olsun hepsi kahvaltı menüsünde var. Bugün buraya arkadaşlarımızla geldik. Çok memnun kaldık, en kısa zamanda ailemle de buraya gelmeyi düşünüyoruz” dedi.

Kahvaltı yapanlar arasında bulunan Elçin Korurer ise Udma'daki yeşil zeytin türlerini, Antep peynirini çok beğendiğini ifade ederek, “Sosyal medya aracılığıyla bu restoranı bulduk. Çok nezih bir mekân. İyi ki de böyle bir yer düşünülmüş ve hizmete açılmış. Kahvaltı menüsü, Gaziantep'in tarihine de ışık tutuyor, özgün bir yapısı var. Geçmişimizde annelerimizin birden fazla ürünle harmanlamasıyla ortaya çıkan lezzetler bugün kahvaltı masamızda. Antep'in kadınları, kahvaltı konusunda bence çok iyiler” diye konuştu.