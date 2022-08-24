Ulaşım ticaretin önünde engel

Türk Hava Yolları, Anadolu Jet ve tüm özel hava yollarını çözüm için harekete geçmeye davet eden Başkan Tuncay Yıldırım, “Günümüzde her anlamda en verimli ulaşım şekli havayolu ulaşımıdır. Üretim ve ihracat performansı ile ülke ekonomisinin lokomotif kentlerinden olan Gaziantep'in bu çağda hava ulaşımı ile yaşadığı sıkıntılar ne yazık ki şehre hem itibar hem para kaybettiriyor. Ankara ve İstanbul'a dahi optimum uçuş şartları bulunmamakta. Gaziantep'in, sahip olduğu uçak sefer sayısı, direkt uçuş noktalarının yetersizliği ve uçak bileti fiyatlarının yüksekliği kentin ulaşılabilirliğine ve ticari gelişimine ket vurmaktadır. Hava ulaşımındaki bu tablo içeride ve dışarıda yeni müşteriler bulmak ve var olan müşterileriyle ilişkilerini güçlendirmek noktasında firmalarımızı zora sokmaktadır” şeklinde konuştu.

“Kalıcı çözümlere ihtiyacımız var”

Defaatle dile getirilen hava yolu ulaşımı ile ilgili kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, “Gazi şehir Türkiye ekonomisinin lokomotif kentlerinden biridir. Gaziantep gibi bir ihracat kentinin pazarlara ulaşım zorluğu yaşaması var olan potansiyelini kullanmasına ve de rekabet avantajını kaybetmesine neden olacaktır. Öte yandan son yıllardaki turizm hareketliliği, üniversiteli nüfusu ve sağlık turizmi potansiyeli de düşünüldüğünde hava ulaşımında mevcut durum kentin ihtiyacı karşılamaktan çok uzak. Zaman zaman çağrılarımız yanıt bulup sefer ve uçuş noktası eklemeleri yapıldı. Ancak ihtiyacımız kalıcı çözümler. O nedenle Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet başta olmak üzere tüm havayolu şirketlerine Gaziantep'i desteklemeleri, kalıcı çözümler bulmaları yönünde çağrıda bulunuyorum. İnanıyorum ki iyileştirilen hava ulaşımı sayesinde hem Gaziantep hem havayolu şirketleri kazanacaktır” diye konuştu.