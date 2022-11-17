İhlas Haber Ajansı

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Ülkü Ocaklarından Başkan Doğru'ya ziyaret

Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı İbrahim Hakan Demirkan, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’yu makamında ziyaret etti.

Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı İbrahim Hakan Demirkan, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'yu makamında ziyaret etti.


Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı İbrahim Hakan Demirkan, Araban Ülkü Ocakları Başkanı Kenan Çakırve yönetim kurulu üyeleri Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'yu ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Doğru yürütülen çalışmalar hakkında Demirkan ve beraberindekilere bilgi verdi.


Başkan Doğru, ziyaret için Demirkan ve beraberindekiler ise sıcak karşılama nedeniyle birbirlerine teşekkür etti.

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